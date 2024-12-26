Модні і завжди актуальні речі від Zara — що варто купити цього сезону

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Zara — це один із найулюбленіших брендів серед шанувальників мас-маркету, і не просто так. У цьому магазині легко знайти речі, які поєднують стиль, якість і доступність. А головне — вони завжди в тренді.

Новини.LIVE дасть кілька ідей, які точно допоможуть оновити гардероб для зимового сезону.

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Шуба зі штучного хутра

Шуба зі штучного хутра — головний тренд зими 2025 року. Віддавайте перевагу моделям у насиченому шоколадному кольорі — це ідеальне рішення як для прогулянок, так і для ділових зустрічей у невимушеній атмосфері.

Поєднайте її з в'язаним светром і шкіряними штанами прямого крою. Для завершення образу додайте черевики на масивній підошві, класичну сумку та стильні аксесуари.

Шуба з штучного хутра. Фото: Instagram

Светр

Неможливо уявити зиму без затишного светра. Zara пропонує величезний вибір моделей, які легко впишуться у будь-який гардероб. Особливо популярні вкорочені светри з бавовни.

Їх можна носити з джинсами, спідницями, сукнями або штанами. Головне — вибрати той светр, у якому вам буде тепло та комфортно. Тепло і стиль тепер можуть йти пліч-о-пліч!

Укорочений светр. Фото: Instagram

Спідниця-максі — універсальний вибір

Спідниці-максі залишаються актуальними у будь-яку пору року. Для зими обирайте моделі з щільних тканин і поєднуйте їх з об’ємними светрами чи кардиганами. Щоб додати образу нотку елегантності, заправте светр частково в спідницю, підкреслюючи талію.

А от джинсові варіанти краще залишити для весни чи осені — вони мають чудовий вигляд із високими чоботами чи кардиганами.

Максі-спідниця. Фото: Instagram

Блейзер — поза часом

Блейзер — це універсальна річ, яка завжди додає образу стилю. Якщо хочете зробити акцент на жіночності, підкресліть талію за допомогою пояса. Поєднуйте його зі шкіряними штанами або джинсами, базовою футболкою — і матимете образ, який ідеально підійде як для офісу, так і для зустрічей із друзями.

Блейзер. Фото: Instagram

А якщо хочете зробити плаття більш універсальним, просто додайте до нього блейзер — і ваш лук готовий хоч для побачення, хоч для прогулянки.

У Zara завжди можна знайти щось особливе для будь-якої нагоди. Головне — обирайте ті речі, які підкреслюють вашу індивідуальність і дарують комфорт.

Раніше ми писали про те, які речі варто мати в своєму гардеробі, адже вони будуть актуальні весь рік.

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