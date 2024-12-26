Модні і завжди актуальні речі від Zara — що варто купити цього сезону

Що зараз модно в Zara — топові речі, які завжди будуть актуальні
Zara — це один із найулюбленіших брендів серед шанувальників мас-маркету, і не просто так. У цьому магазині легко знайти речі, які поєднують стиль, якість і доступність. А головне — вони завжди в тренді.
Новини.LIVE дасть кілька ідей, які точно допоможуть оновити гардероб для зимового сезону.
На які речі від Zara варто звернути увагу
Шуба зі штучного хутра
Шуба зі штучного хутра — головний тренд зими 2025 року. Віддавайте перевагу моделям у насиченому шоколадному кольорі — це ідеальне рішення як для прогулянок, так і для ділових зустрічей у невимушеній атмосфері.
Поєднайте її з в'язаним светром і шкіряними штанами прямого крою. Для завершення образу додайте черевики на масивній підошві, класичну сумку та стильні аксесуари.
Светр
Неможливо уявити зиму без затишного светра. Zara пропонує величезний вибір моделей, які легко впишуться у будь-який гардероб. Особливо популярні вкорочені светри з бавовни.
Їх можна носити з джинсами, спідницями, сукнями або штанами. Головне — вибрати той светр, у якому вам буде тепло та комфортно. Тепло і стиль тепер можуть йти пліч-о-пліч!
Спідниця-максі — універсальний вибір
Спідниці-максі залишаються актуальними у будь-яку пору року. Для зими обирайте моделі з щільних тканин і поєднуйте їх з об’ємними светрами чи кардиганами. Щоб додати образу нотку елегантності, заправте светр частково в спідницю, підкреслюючи талію.
А от джинсові варіанти краще залишити для весни чи осені — вони мають чудовий вигляд із високими чоботами чи кардиганами.
Блейзер — поза часом
Блейзер — це універсальна річ, яка завжди додає образу стилю. Якщо хочете зробити акцент на жіночності, підкресліть талію за допомогою пояса. Поєднуйте його зі шкіряними штанами або джинсами, базовою футболкою — і матимете образ, який ідеально підійде як для офісу, так і для зустрічей із друзями.
А якщо хочете зробити плаття більш універсальним, просто додайте до нього блейзер — і ваш лук готовий хоч для побачення, хоч для прогулянки.
У Zara завжди можна знайти щось особливе для будь-якої нагоди. Головне — обирайте ті речі, які підкреслюють вашу індивідуальність і дарують комфорт.
Раніше ми писали про те, які речі варто мати в своєму гардеробі, адже вони будуть актуальні весь рік.
Також ми повідомляли, які речі тримаються в тренді роками.
Читайте Новини.LIVE!