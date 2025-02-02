Как сохранить идеальный цвет маникюра — лайфхаки от мастера

Яркий маникюр яркий маникюр. Фото: Pixabay

Чтобы маникюр оставался красивым и не потерял свой красивый вид быстро, нужно быть осторожным с несколькими вещами, которые мы часто делаем в быту. Идеальный маникюр, который держится неделями, — это, конечно, мечта, но есть несколько простых правил, что могут помочь его сохранить.

Об этом рассказала мастер по маникюру Екатерина Панченко в комментарии "Фокус".

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Первое, на что стоит обратить внимание, — это продукты во время готовки. Если работает со свеклой, грибами, ягодами или цитрусами, будь готова к тому, что эти продукты могут оставить неприятный оттенок на ногтях, который трудно будет смыть. Специи, в частности карри, паприка или куркума, также могут повлиять на цвет покрытия.

Второй момент — это агрессивные моющие средства. Если приходится работать с бытовой химией, всегда лучше надевать перчатки. Это поможет не только избежать грязных пятен на маникюре, но и не повредить саму структуру покрытия.

Красивый маникюр. Фото: Pixabay

Еще одно, на что надо обратить внимание — это краски. Будь то краска для волос или для бровей — они могут сильно испачкать маникюр, и эти пятна будет трудно снять. Так же и ткани, особенно джинсы или искусственный мех, могут оставить следы на ногтях и испортить маникюр.

И, конечно, курение — это тоже негативно влияет на маникюр. Если курите, топовое покрытие на больших пальцах и указательном пальце быстрее желтеет, что не очень хорошо выглядит.

Синий лак. Фото: Pixabay

Чтобы маникюр держался дольше, мастер Екатерина Панченко советует всегда надевать перчатки, когда работаете с продуктами, красками или бытовой химией. Это простое правило поможет сохранить маникюр в идеальном виде подольше.

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