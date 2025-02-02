Як зберегти ідеальний колір манікюру — лайфхаки від майстра

Яскравий манікюр. Фото: Pixabay

Щоб манікюр залишався красивим і не втратив свій гарний вигляд швидко, потрібно бути обережним із кількома речами, які ми часто робимо в побуті. Ідеальний манікюр, що тримається тижнями, — це, звісно, мрія, але є кілька простих правил, які можуть допомогти його зберегти.

Про це розповіла майстриня Катерина Панченко у коментарі "Фокус".

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Перше, на що варто звернути увагу, — це продукти під час готування. Якщо працює з буряком, грибами, ягодами чи цитрусами, будь готова до того, що ці продукти можуть залишити неприємний відтінок на нігтях, який важко буде змити. Спеції, зокрема карі, паприка чи куркума, також можуть вплинути на колір покриття.

Другий момент — це агресивні мийні засоби. Якщо доводиться працювати з побутовою хімією, завжди краще одягати рукавички. Це допоможе не тільки уникнути брудних плям на манікюрі, а й не пошкодити саму структуру покриття.

Гарний манікюр. Фото: Pixabay

Ще одне, на що треба звернути увагу — це фарби. Чи то фарба для волосся, чи для брів — вони можуть сильно забруднити манікюр, і ці плями буде важко зняти. Так само й тканини, особливо джинси чи штучне хутро, можуть залишити сліди на нігтях і зіпсувати манікюр.

І, звісно, куріння — це теж негативно впливає на манікюр. Якщо палите, топове покриття на великих пальцях і вказівному пальці швидше жовтіє, що не має добрий вигляд.

Синій лак. Фото: Pixabay

Щоб манікюр тримався довше, майстриня Катерина Панченко радить завжди одягати рукавички, коли працюєш з продуктами, фарбами чи побутовою хімією. Це просте правило допоможе зберегти манікюр в ідеальному вигляді надовше.

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