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Что носить в 2025 году — самые модные цвета сезона

24 января 2025 10:23
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные оттенки в одежде 2025 года - как оставаться в тренде
Стильные девушки. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Этот год обещает быть невероятно ярким, ведь палитра модных цветов радует многообразием. От спокойных пастельных тонов до смелых, насыщенных оттенков — каждый найдет что-то, что подчеркнет его уникальность.

Персональный стилист Матвей Калугин поделился своим видением самых модных цветов года.

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Каждый год модная палитра меняется, но интерес к ней остается неизменным. В 2025 году дизайнеры и стилисты сделали акцент на естественности, энергии и элегантности. Если вы ищете вдохновение для своего гардероба, вот 8 цветов, которые точно стоит попробовать.

Mocha Mousse

Теплый оттенок, напоминающий какао или кофейный мусс, уже получил титул цвета года. Он отлично подходит как для повседневных, так и для офисных образов, добавляя уюта и сдержанного шарма.

Коричневый цвет в тренде этого сезона
Mocha Mousse. Фото из Instagram

Baby Pink

Нежный розовый продолжает покорять сердца. Этот романтичный и легкий оттенок идеально дополнит весенние образы, добавляя нотку мечтательности.

Розовый годами не покидает тренды
Baby Pink. Фото из Instagram

Teal Green

Глубокий зеленый с холодным подтоном. Этот цвет прекрасно комбинируется с пастельными оттенками, добавляя образам загадочности и свежести.

Зеленый цвет в одежде очень благородный
Teal Green. Фото из Instagram

Mustard Yellow

Горчичный желтый — энергия и тепло в одном цвете. В 2025 он обещает стать настоящим маст-хэвом, особенно в сочетании с коричневыми или бежевыми тонами.

Желтый цвет в одежде очень ярко выглядит
Mustard Yellow. Фото из Instagram

Сливочно-фиолетовый

Сливовые и баклажановые оттенки — это стильная элегантность, которая подходит для вечерних выходов или кэжуал образов. Этот цвет добавляет загадочности и ощущения роскоши.

Вещи в этом оттенке очень роскошно выглядят
Plum Purple. Фото из Instagram

Tangerine

Оранжевый, похожий на спелый мандарин, возвращается, чтобы добавить вашим образам яркости. Это взрыв энергии, который идеально подходит к летним лукам.

Оранжевый цвет подходит для довольно экстравагантных личностей
Tangerine. Фото из Instagram

Matcha Green

Естественные оттенки зеленого, напоминающие чай матча или траву, станут настоящим трендом. Они добавляют образам легкости и гармонии.

Зеленый - это самый главный цвет этого года
Matcha Green. Фото из Instagram

Cardinal Red

Яркий и чистый красный — фаворит для сезона весна-лето. Он вытеснил более сдержанные бургунди и теперь доминирует среди насыщенных цветов.

Красный больше всего подходит смелым женщинам
Cardinal Red. Фото из Instagram

Как сочетать трендовые цвета

Эксперты советуют сочетать яркие трендовые оттенки с базовыми нейтральными цветами. Например, глубокий зеленый отлично смотрится рядом с пастелями, а горчичный желтый идеально дополняет коричневую палитру.

Ранее мы писали о том, какие цвета в одежде работают как магнит для денег.

Также мы сообщали, какие цвета и фасоны в одежде будут в тренде 2025 года.

мода тренды стиль цвета 2025 год

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11:23 Магнитосфера будет возбужденной — прогноз магнитных бурь

11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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