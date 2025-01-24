Модные оттенки в одежде 2025 года - как оставаться в тренде

Стильные девушки. Фото: Freepik

Этот год обещает быть невероятно ярким, ведь палитра модных цветов радует многообразием. От спокойных пастельных тонов до смелых, насыщенных оттенков — каждый найдет что-то, что подчеркнет его уникальность.

Персональный стилист Матвей Калугин поделился своим видением самых модных цветов года.

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Что будет в моде в этом году

Каждый год модная палитра меняется, но интерес к ней остается неизменным. В 2025 году дизайнеры и стилисты сделали акцент на естественности, энергии и элегантности. Если вы ищете вдохновение для своего гардероба, вот 8 цветов, которые точно стоит попробовать.

Mocha Mousse

Теплый оттенок, напоминающий какао или кофейный мусс, уже получил титул цвета года. Он отлично подходит как для повседневных, так и для офисных образов, добавляя уюта и сдержанного шарма.

Mocha Mousse. Фото из Instagram

Baby Pink

Нежный розовый продолжает покорять сердца. Этот романтичный и легкий оттенок идеально дополнит весенние образы, добавляя нотку мечтательности.

Baby Pink. Фото из Instagram

Teal Green

Глубокий зеленый с холодным подтоном. Этот цвет прекрасно комбинируется с пастельными оттенками, добавляя образам загадочности и свежести.

Teal Green. Фото из Instagram

Mustard Yellow

Горчичный желтый — энергия и тепло в одном цвете. В 2025 он обещает стать настоящим маст-хэвом, особенно в сочетании с коричневыми или бежевыми тонами.

Mustard Yellow. Фото из Instagram

Сливочно-фиолетовый

Сливовые и баклажановые оттенки — это стильная элегантность, которая подходит для вечерних выходов или кэжуал образов. Этот цвет добавляет загадочности и ощущения роскоши.

Plum Purple. Фото из Instagram

Tangerine

Оранжевый, похожий на спелый мандарин, возвращается, чтобы добавить вашим образам яркости. Это взрыв энергии, который идеально подходит к летним лукам.

Tangerine. Фото из Instagram

Matcha Green

Естественные оттенки зеленого, напоминающие чай матча или траву, станут настоящим трендом. Они добавляют образам легкости и гармонии.

Matcha Green. Фото из Instagram

Cardinal Red

Яркий и чистый красный — фаворит для сезона весна-лето. Он вытеснил более сдержанные бургунди и теперь доминирует среди насыщенных цветов.

Cardinal Red. Фото из Instagram

Как сочетать трендовые цвета

Эксперты советуют сочетать яркие трендовые оттенки с базовыми нейтральными цветами. Например, глубокий зеленый отлично смотрится рядом с пастелями, а горчичный желтый идеально дополняет коричневую палитру.

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