Модные оттенки в одежде 2025 года - как оставаться в тренде

Что носить в 2025 году — самые модные цвета сезона
Этот год обещает быть невероятно ярким, ведь палитра модных цветов радует многообразием. От спокойных пастельных тонов до смелых, насыщенных оттенков — каждый найдет что-то, что подчеркнет его уникальность.
Персональный стилист Матвей Калугин поделился своим видением самых модных цветов года.
Что будет в моде в этом году
Каждый год модная палитра меняется, но интерес к ней остается неизменным. В 2025 году дизайнеры и стилисты сделали акцент на естественности, энергии и элегантности. Если вы ищете вдохновение для своего гардероба, вот 8 цветов, которые точно стоит попробовать.
Mocha Mousse
Теплый оттенок, напоминающий какао или кофейный мусс, уже получил титул цвета года. Он отлично подходит как для повседневных, так и для офисных образов, добавляя уюта и сдержанного шарма.
Baby Pink
Нежный розовый продолжает покорять сердца. Этот романтичный и легкий оттенок идеально дополнит весенние образы, добавляя нотку мечтательности.
Teal Green
Глубокий зеленый с холодным подтоном. Этот цвет прекрасно комбинируется с пастельными оттенками, добавляя образам загадочности и свежести.
Mustard Yellow
Горчичный желтый — энергия и тепло в одном цвете. В 2025 он обещает стать настоящим маст-хэвом, особенно в сочетании с коричневыми или бежевыми тонами.
Сливочно-фиолетовый
Сливовые и баклажановые оттенки — это стильная элегантность, которая подходит для вечерних выходов или кэжуал образов. Этот цвет добавляет загадочности и ощущения роскоши.
Tangerine
Оранжевый, похожий на спелый мандарин, возвращается, чтобы добавить вашим образам яркости. Это взрыв энергии, который идеально подходит к летним лукам.
Matcha Green
Естественные оттенки зеленого, напоминающие чай матча или траву, станут настоящим трендом. Они добавляют образам легкости и гармонии.
Cardinal Red
Яркий и чистый красный — фаворит для сезона весна-лето. Он вытеснил более сдержанные бургунди и теперь доминирует среди насыщенных цветов.
Как сочетать трендовые цвета
Эксперты советуют сочетать яркие трендовые оттенки с базовыми нейтральными цветами. Например, глубокий зеленый отлично смотрится рядом с пастелями, а горчичный желтый идеально дополняет коричневую палитру.
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