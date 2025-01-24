Модні відтінки в одязі 2025 року — як залишатись в тренді

Стильні дівчата. Фото: Freepik

Цей рік обіцяє бути неймовірно яскравим, адже палітра модних кольорів радує різноманіттям. Від спокійних пастельних тонів до сміливих, насичених відтінків — кожен знайде щось, що підкреслить його унікальність.

Персональний стиліст Матвій Калугін поділився своїм баченням наймодніших кольорів року.

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Щороку модна палітра змінюється, але цікавість до неї залишається незмінною. У 2025 році дизайнери та стилісти зробили акцент на природності, енергії та елегантності. Якщо ви шукаєте натхнення для свого гардероба, ось 8 кольорів, які точно варто спробувати.

Mocha Mousse

Теплий відтінок, який нагадує какао чи кавовий мус, уже здобув титул кольору року. Він чудово пасує як для повсякденних, так і для офісних образів, додаючи затишку й стриманого шарму.

Mocha Mousse. Фото з Instagram

Baby Pink

Ніжний рожевий продовжує підкорювати серця. Цей романтичний і легкий відтінок ідеально доповнить весняні образи, додаючи нотку мрійливості.

Baby Pink. Фото з Instagram

Teal Green

Глибокий зелений із холодним підтоном. Цей колір чудово комбінується з пастельними відтінками, додаючи образам загадковості та свіжості.

Teal Green. Фото з Instagram

Mustard Yellow

Гірчичний жовтий — енергія й тепло в одному кольорі. У 2025 він обіцяє стати справжнім маст-хевом, особливо в поєднанні з коричневими чи бежевими тонами.

Mustard Yellow. Фото з Instagram

Plum Purple

Сливові й баклажанові відтінки — це стильна елегантність, яка пасує для вечірніх виходів чи кежуал-образів. Цей колір додає загадковості й відчуття розкоші.

Plum Purple. Фото з Instagram

Tangerine

Помаранчевий, схожий на стиглий мандарин, повертається, щоб додати вашим образам яскравості. Це вибух енергії, який ідеально пасує до літніх луків.

Tangerine. Фото з Instagram

Matcha Green

Природні відтінки зеленого, що нагадують чай матча чи траву, стануть справжнім трендом. Вони додають образам легкості й гармонії.

Matcha Green. Фото з Instagram

Cardinal Red

Яскравий і чистий червоний — фаворит для сезону весна-літо. Він витіснив більш стримані бургунді й тепер домінує серед насичених кольорів.

Cardinal Red. Фото з Instagram

Як поєднувати трендові кольори

Експерти радять поєднувати яскраві трендові відтінки з базовими нейтральними кольорами. Наприклад, глибокий зелений має чудовий вигляд поруч із пастелями, а гірчичний жовтий ідеально доповнює коричневу палітру.

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