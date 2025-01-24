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Що носити у 2025 році — наймодніші кольори сезону

24 січня 2025 10:23
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні відтінки в одязі 2025 року — як залишатись в тренді
Стильні дівчата. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Цей рік обіцяє бути неймовірно яскравим, адже палітра модних кольорів радує різноманіттям. Від спокійних пастельних тонів до сміливих, насичених відтінків — кожен знайде щось, що підкреслить його унікальність.

Персональний стиліст Матвій Калугін поділився своїм баченням наймодніших кольорів року.

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Щороку модна палітра змінюється, але цікавість до неї залишається незмінною. У 2025 році дизайнери та стилісти зробили акцент на природності, енергії та елегантності. Якщо ви шукаєте натхнення для свого гардероба, ось 8 кольорів, які точно варто спробувати.

Mocha Mousse

Теплий відтінок, який нагадує какао чи кавовий мус, уже здобув титул кольору року. Він чудово пасує як для повсякденних, так і для офісних образів, додаючи затишку й стриманого шарму.

Коричневий колір в тренді цього сезону
Mocha Mousse. Фото з Instagram

Baby Pink

Ніжний рожевий продовжує підкорювати серця. Цей романтичний і легкий відтінок ідеально доповнить весняні образи, додаючи нотку мрійливості.

Рожевий роками не покидає тренди
Baby Pink. Фото з Instagram

Teal Green

Глибокий зелений із холодним підтоном. Цей колір чудово комбінується з пастельними відтінками, додаючи образам загадковості та свіжості.

Зелений колір в одязі дуже благородний
Teal Green. Фото з Instagram

Mustard Yellow

Гірчичний жовтий — енергія й тепло в одному кольорі. У 2025 він обіцяє стати справжнім маст-хевом, особливо в поєднанні з коричневими чи бежевими тонами.

Жовтий колір в одязі дуже яскравий має вигляд
Mustard Yellow. Фото з Instagram

Plum Purple

Сливові й баклажанові відтінки — це стильна елегантність, яка пасує для вечірніх виходів чи кежуал-образів. Цей колір додає загадковості й відчуття розкоші.

Речі в цьому відтінку дуже розкішний мають вигляд
Plum Purple. Фото з Instagram

Tangerine

Помаранчевий, схожий на стиглий мандарин, повертається, щоб додати вашим образам яскравості. Це вибух енергії, який ідеально пасує до літніх луків.

Оранжевий колір пасує для досить екстравагантних особистостей
Tangerine. Фото з Instagram

Matcha Green

Природні відтінки зеленого, що нагадують чай матча чи траву, стануть справжнім трендом. Вони додають образам легкості й гармонії.

Зелений - це найголовніший колір цього року
Matcha Green. Фото з Instagram

Cardinal Red

Яскравий і чистий червоний — фаворит для сезону весна-літо. Він витіснив більш стримані бургунді й тепер домінує серед насичених кольорів.

Червоний найбільше підходить сміливим жінкам
Cardinal Red. Фото з Instagram

Як поєднувати трендові кольори

Експерти радять поєднувати яскраві трендові відтінки з базовими нейтральними кольорами. Наприклад, глибокий зелений має чудовий вигляд поруч із пастелями, а гірчичний жовтий ідеально доповнює коричневу палітру.

Раніше ми писали про те, які кольори в одязі працюють як магніт для грошей.

Також ми повідомляли, які кольори і фасони в одязі будуть в тренді 2025 року.

мода тренди стиль кольори 2025 рік

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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