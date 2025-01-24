Модні відтінки в одязі 2025 року — як залишатись в тренді

Що носити у 2025 році — наймодніші кольори сезону
Цей рік обіцяє бути неймовірно яскравим, адже палітра модних кольорів радує різноманіттям. Від спокійних пастельних тонів до сміливих, насичених відтінків — кожен знайде щось, що підкреслить його унікальність.
Персональний стиліст Матвій Калугін поділився своїм баченням наймодніших кольорів року.
Що буде в моді цього року
Щороку модна палітра змінюється, але цікавість до неї залишається незмінною. У 2025 році дизайнери та стилісти зробили акцент на природності, енергії та елегантності. Якщо ви шукаєте натхнення для свого гардероба, ось 8 кольорів, які точно варто спробувати.
Mocha Mousse
Теплий відтінок, який нагадує какао чи кавовий мус, уже здобув титул кольору року. Він чудово пасує як для повсякденних, так і для офісних образів, додаючи затишку й стриманого шарму.
Baby Pink
Ніжний рожевий продовжує підкорювати серця. Цей романтичний і легкий відтінок ідеально доповнить весняні образи, додаючи нотку мрійливості.
Teal Green
Глибокий зелений із холодним підтоном. Цей колір чудово комбінується з пастельними відтінками, додаючи образам загадковості та свіжості.
Mustard Yellow
Гірчичний жовтий — енергія й тепло в одному кольорі. У 2025 він обіцяє стати справжнім маст-хевом, особливо в поєднанні з коричневими чи бежевими тонами.
Plum Purple
Сливові й баклажанові відтінки — це стильна елегантність, яка пасує для вечірніх виходів чи кежуал-образів. Цей колір додає загадковості й відчуття розкоші.
Tangerine
Помаранчевий, схожий на стиглий мандарин, повертається, щоб додати вашим образам яскравості. Це вибух енергії, який ідеально пасує до літніх луків.
Matcha Green
Природні відтінки зеленого, що нагадують чай матча чи траву, стануть справжнім трендом. Вони додають образам легкості й гармонії.
Cardinal Red
Яскравий і чистий червоний — фаворит для сезону весна-літо. Він витіснив більш стримані бургунді й тепер домінує серед насичених кольорів.
Як поєднувати трендові кольори
Експерти радять поєднувати яскраві трендові відтінки з базовими нейтральними кольорами. Наприклад, глибокий зелений має чудовий вигляд поруч із пастелями, а гірчичний жовтий ідеально доповнює коричневу палітру.
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