Модные брюки 2025 года – стильные фасоны для вашего гардероба.

Что носить в 2025 году — модные штаны для любого случая
Год подходит к концу, а это отличный случай не только продумать праздничный образ для новогодней ночи, но и обновить повседневный гардероб на 2025 год. Предлагаем начать с ознакомления с главными трендами, которые диктуют ведущие дизайнеры.
Сайт Новини.LIVE расскажет о нескольких актуальных фасонах брюк, которые точно будут в тренде в следующем году.
Какие штаны нужно иметь в своем гардеробе в 2025 году
Брюки-трубы
Этот фасон остается любимцем дизайнеров. Брюки-трубы прямые, длинные и одинаково широкие по всей длине, что делает их универсальными для любой фигуры.
Для таких штанов подойдут как классическая костюмная ткань, так и трендовый вельвет, который продолжает быть на пике популярности.
Прямые штаны
Прямые брюки отличаются от труб меньшей шириной брюк, но сохраняют одинаковую ширину по всей длине. Они выгодно извлекают силуэт и прекрасно сочетаются с любой обувью — от кроссовок до каблуков.
Леггинсы
Эластичные леггинсы снова становятся трендом. В 2025 году акцент делается на черных и коричневых моделях с высокой талией. Для городского образа их советуют комбинировать с объемными жакетами, худи или длинными свитерами.
Брюки-бочки
Этот фасон с широкими брюками, постепенно сужающимися вниз, уже полюбился модницам. Главное — выбрать правильное сочетание, чтобы подчеркнуть пропорции.
Брюки-клеш
Брюки-клеш, которые ассоциируются с бохо-стилем, остаются актуальными. Они могут быть как длинными, так и укороченными. Для завершения образа стилисты советуют выбирать обувь на каблуке.
Брюки с высокой посадкой
Высокая посадка остается классикой, не только корректирующей фигуру, но и создающей эффект "бесконечных" ног.
Такая посадка подходит к любому фасону, от широких брюк к скинни.
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