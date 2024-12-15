Модные брюки 2025 года – стильные фасоны для вашего гардероба.

Брюки. Фото: Freepik

Год подходит к концу, а это отличный случай не только продумать праздничный образ для новогодней ночи, но и обновить повседневный гардероб на 2025 год. Предлагаем начать с ознакомления с главными трендами, которые диктуют ведущие дизайнеры.

Сайт Новини.LIVE расскажет о нескольких актуальных фасонах брюк, которые точно будут в тренде в следующем году.

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Брюки-трубы

Этот фасон остается любимцем дизайнеров. Брюки-трубы прямые, длинные и одинаково широкие по всей длине, что делает их универсальными для любой фигуры.

Для таких штанов подойдут как классическая костюмная ткань, так и трендовый вельвет, который продолжает быть на пике популярности.

Брюки-трубы. Фото: Instagram

Прямые штаны

Прямые брюки отличаются от труб меньшей шириной брюк, но сохраняют одинаковую ширину по всей длине. Они выгодно извлекают силуэт и прекрасно сочетаются с любой обувью — от кроссовок до каблуков.

Прямые штаны. Фото: Instagram

Леггинсы

Эластичные леггинсы снова становятся трендом. В 2025 году акцент делается на черных и коричневых моделях с высокой талией. Для городского образа их советуют комбинировать с объемными жакетами, худи или длинными свитерами.

Стильные леггинсы. Фото: Instagram

Брюки-бочки

Этот фасон с широкими брюками, постепенно сужающимися вниз, уже полюбился модницам. Главное — выбрать правильное сочетание, чтобы подчеркнуть пропорции.

Брюки-бочки. Фото: Instagram

Брюки-клеш

Брюки-клеш, которые ассоциируются с бохо-стилем, остаются актуальными. Они могут быть как длинными, так и укороченными. Для завершения образа стилисты советуют выбирать обувь на каблуке.

Брюки-клеш. Фото: Instagram

Брюки с высокой посадкой

Высокая посадка остается классикой, не только корректирующей фигуру, но и создающей эффект "бесконечных" ног.

Брюки с высокой посадкой. Фото: Instagram

Такая посадка подходит к любому фасону, от широких брюк к скинни.

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