Модні штани 2025 року — стильні фасони для вашого гардероба

Штани. Фото: Freepik

Рік добігає кінця, а це чудова нагода не лише продумати святковий образ для новорічної ночі, але й оновити повсякденний гардероб на 2025 рік. Пропонуємо розпочати з ознайомлення з головними трендами, які диктують провідні дизайнери.

Сайт Новини.LIVE розповість про кілька актуальних фасонів штанів, які точно будуть у тренді в наступному році.

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Штани-труби

Цей фасон залишається улюбленцем дизайнерів. Штани-труби прямі, довгі та однаково широкі по всій довжині, що робить їх універсальними для будь-якої фігури.

Для таких штанів підійдуть як класична костюмна тканина, так і трендовий вельвет, який продовжує бути на піку популярності.

Штани-труби. Фото: Instagram

Прямі штани

Прямі штани відрізняються від труб меншою шириною штанин, але зберігають однакову ширину по всій довжині. Вони вигідно витягують силует і чудово поєднуються з будь-яким взуттям — від кросівок до каблуків.

Прямі штани. Фото: Instagram

Легінси

Еластичні легінси знову стають трендом. У 2025 році акцент робиться на чорних та коричневих моделях із високою талією. Для міського образу їх радять комбінувати з об’ємними жакетами, худі чи довгими светрами.

Стильні легінси. Фото: Instagram

Штани-бочки

Цей фасон із широкими штанинами, що поступово звужуються донизу, вже полюбився модницям. Головне — обрати правильне поєднання, щоб підкреслити пропорції.

Штани-бочки. Фото: Instagram

Штани-кльош

Штани-кльош, які асоціюються з бохо-стилем, залишаються актуальними. Вони можуть бути як довгими, так і укороченими. Для завершення образу стилісти радять обирати взуття на підборах.

Штани-кльош. Фото: Instagram

Штани з високою посадкою

Висока посадка залишається класикою, яка не лише коригує фігуру, але й створює ефект "нескінченних" ніг.

Штани з високою посадкою. Фото: Instagram

Така посадка підходить до будь-якого фасону, від широких штанів до скіні.

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