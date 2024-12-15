Модні штани 2025 року — стильні фасони для вашого гардероба

Що носити у 2025 році — модні штани для будь-якого випадку
Рік добігає кінця, а це чудова нагода не лише продумати святковий образ для новорічної ночі, але й оновити повсякденний гардероб на 2025 рік. Пропонуємо розпочати з ознайомлення з головними трендами, які диктують провідні дизайнери.
Сайт Новини.LIVE розповість про кілька актуальних фасонів штанів, які точно будуть у тренді в наступному році.
Які штани потрібно мати у своєму гардеробі у 2025 році
Штани-труби
Цей фасон залишається улюбленцем дизайнерів. Штани-труби прямі, довгі та однаково широкі по всій довжині, що робить їх універсальними для будь-якої фігури.
Для таких штанів підійдуть як класична костюмна тканина, так і трендовий вельвет, який продовжує бути на піку популярності.
Прямі штани
Прямі штани відрізняються від труб меншою шириною штанин, але зберігають однакову ширину по всій довжині. Вони вигідно витягують силует і чудово поєднуються з будь-яким взуттям — від кросівок до каблуків.
Легінси
Еластичні легінси знову стають трендом. У 2025 році акцент робиться на чорних та коричневих моделях із високою талією. Для міського образу їх радять комбінувати з об’ємними жакетами, худі чи довгими светрами.
Штани-бочки
Цей фасон із широкими штанинами, що поступово звужуються донизу, вже полюбився модницям. Головне — обрати правильне поєднання, щоб підкреслити пропорції.
Штани-кльош
Штани-кльош, які асоціюються з бохо-стилем, залишаються актуальними. Вони можуть бути як довгими, так і укороченими. Для завершення образу стилісти радять обирати взуття на підборах.
Штани з високою посадкою
Висока посадка залишається класикою, яка не лише коригує фігуру, але й створює ефект "нескінченних" ніг.
Така посадка підходить до будь-якого фасону, від широких штанів до скіні.
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