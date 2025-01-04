Самая дорогая вещь в гардеробе Поляковой — сумма впечатляет

Оля Полякова. Фото: скриншот видео

Украинская певица Оля Полякова рассказала о самой дорогой вещи в своем гардеробе и поделилась своим отношением к роскоши. Артистка вспомнила, что раньше обожала брендовую одежду и легко тратила на нее большие суммы. Но с годами ее взгляды изменились.

Об этом Полякова рассказала в комментарии для проекта "Что ты Киев".

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"Когда-то, в 25 лет, когда муж мог обеспечить меня всем, я любила покупать бренды. Но теперь я понимаю, что моя ценность не в том, что на мне, а в том, что я есть. Миллион должен быть на счету, а не на мне", — поделилась Оля.

Однако в гардеробе Поляковой есть вещь, которую она все же считает самой дорогой. Это шуба итальянского бренда Valentino стоимостью 96 тысяч евро.

"Это вообще глупость! Ты понимаешь, что носишь на себе целую квартиру. И даже греть она не способна — очень тоненькая, из стриженой норки", — шутит певица.

Оля вспомнила случай, когда решила надеть эту шубу на мероприятие по случаю приезда в Украину легендарного актера Алена Делона. Тогда она была беременна второй дочерью, но замерзла в этой шубе так, что впоследствии заболела. После этого Полякова заключила: дорогие вещи не согревают.

Полякова в новом образе с мехом. Фото с Instagram

Сейчас звезда готова попрощаться с шубой. Она предложила продать ее, а вырученные средства передать в помощь украинским военным.

"Ее за такие деньги уже никто не купит, но если продать даже за меньшее, это будут средства, которые пойдут на пользу. Я натуральный мех больше не ношу, так что это будет правильно", — отметила певица.

Сейчас она уверена, что настоящий статус женщины не в дорогих вещах, а в уверенности в себе.

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