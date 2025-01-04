Найдорожча річ у гардеробі Полякової — сума вражає

Оля Полякова. Фото: скриншот відео

Українська співачка Оля Полякова розповіла про найдорожчу річ у своєму гардеробі та поділилася своїм ставленням до розкоші. Артистка згадала, що раніше обожнювала брендовий одяг і легко витрачала на нього великі суми. Але з роками її погляди змінилися.

Про це Полякова розповіла в коментарі для проєкту "Що ти Київ".

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"Колись, у 25 років, коли чоловік міг забезпечити мене всім, я любила купувати бренди. Але тепер я розумію, що моя цінність не у тому, що на мені, а у тому, що я є. Мільйон має бути на рахунку, а не на мені", — поділилася Оля.

Проте, у гардеробі Полякової є річ, яку вона все ж вважає найдорожчою. Це шуба італійського бренду Valentino вартістю 96 тисяч євро.

"Це взагалі дурість! Ти розумієш, що носиш на собі цілу квартиру. І навіть гріти вона не здатна — дуже тоненька, зі стриженої норки", — жартує співачка.

Оля згадала випадок, коли вирішила вдягнути цю шубу на захід з нагоди приїзду в Україну легендарного актора Алена Делона. Тоді вона була вагітна другою донькою, але замерзла у цій шубі так, що згодом захворіла. Після цього Полякова зробила висновок: дорогі речі не зігрівають.

Полякова в новому образі з хутром. Фото з Instagram

Зараз зірка готова попрощатися із шубою. Вона запропонувала продати її, а отримані кошти передати на допомогу українським військовим.

"Її за такі гроші вже ніхто не купить, але якщо продати навіть за менше, це будуть кошти, які підуть на користь. Я натуральне хутро більше не ношу, тож це буде правильно", — зазначила співачка.

Зараз вона переконана, що справжній статус жінки не в дорогих речах, а у впевненості в собі.

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