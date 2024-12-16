Ткани, которые визуально полнят — проверьте свой гардероб.

Девушка в вязаной кофте. Фото: Pixabay

Одежда способна придать уверенности, но иногда даже хороший фасон и цвет могут сыграть злую шутку. По словам стилистов, все из-за ткани.

Новини.LIVE расскажет, каких материалов в одежде лучше избегать, чтобы выглядеть стройнее.

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Есть ткани, которые зрительно увеличивают объемы. Если хотите выглядеть более стройно, не выбирайте одежду из следующих материалов:

велюр;

вельвет;

жаккард;

ткани с объемными узорами;

большие вязаные вещи.

Велюровый костюм. Фото с Instagram

Дело в том, что велюр и вельвет создают дополнительный объем через ворс, а вязаные свитера или жаккард добавляют "вес" через плотность и текстуру. Особенно опасны объемные рисунки — они сразу акцентируют внимание на проблемных зонах.

Вязаное платье. Фото с Instagram

Стоит ли бояться синтетики

Синтетика часто не дает телу дышать и может вызвать дискомфорт. Но все не так страшно: ее можно использовать для второго слоя, например в виде жакетов или курток. А вот для первого слоя лучше выбирать натуральные ткани — они более приятны к телу и не вызывают раздражений.

Образ с брюками из вельвета. Фото с Instagram

В целом не следует бояться носить то, что нравится. Самое важное — выбирать вещи, которые подходят именно вам. Правильно подобранный фасон скроет какие-либо недостатки, даже если ткань не идеальна.

Помните: красота — это уверенность в себе, а одежда только подчеркивает вашу индивидуальность.

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