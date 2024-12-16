Тканини, які візуально повнять — перевірте свій гардероб

Дівчина у в'язаній кофтинці. Фото: Pixabay

Одяг здатний додати впевненості, але іноді навіть гарний фасон і колір можуть зіграти злий жарт. За словами стилістів, усе через тканину.

Новини.LIVE розповість, яких матеріалів в одязі краще уникати, щоб мати стрункіший вигляд.

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Є тканини, які візуально збільшують об’єми. Якщо хочете мати стрункіший вигляд, не обирайте одяг із таких матеріалів:

велюр;

вельвет;

жаккард;

тканини з об’ємними візерунками;

великі в’язані речі.

Велюровий костюм. Фото з Instagram

Річ в тім, що велюр і вельвет створюють додатковий об’єм через ворс, а в’язані светри чи жаккард додають "ваги" через щільність та текстуру. Особливо небезпечні об’ємні малюнки — вони відразу акцентують увагу на проблемних зонах.

В’язані сукня. Фото з Instagram

Чи варто боятися синтетики

Синтетика часто не дає тілу дихати й може викликати дискомфорт. Але все не так страшно: її можна використовувати для другого шару, наприклад, у вигляді жакетів чи курток. А от для першого шару краще обирати натуральні тканини — вони приємніші до тіла і не викликають подразнень.

Образ зі штанами з вельвету. Фото з Instagram

В цілому, не варто боятися носити те, що подобається. Найважливіше — вибирати речі, які пасують саме вам. Правильно підібраний фасон приховає будь-які недоліки, навіть якщо тканина не ідеальна.

Пам’ятайте: краса — це впевненість у собі, а одяг лише підкреслює вашу індивідуальність.

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