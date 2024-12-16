Тканини, які візуально повнять — перевірте свій гардероб

Що краще не носити — які тканини додають зайвих кілограмів
Одяг здатний додати впевненості, але іноді навіть гарний фасон і колір можуть зіграти злий жарт. За словами стилістів, усе через тканину.
Новини.LIVE розповість, яких матеріалів в одязі краще уникати, щоб мати стрункіший вигляд.
Що додає зайвих сантиметрів
Є тканини, які візуально збільшують об’єми. Якщо хочете мати стрункіший вигляд, не обирайте одяг із таких матеріалів:
- велюр;
- вельвет;
- жаккард;
- тканини з об’ємними візерунками;
- великі в’язані речі.
Річ в тім, що велюр і вельвет створюють додатковий об’єм через ворс, а в’язані светри чи жаккард додають "ваги" через щільність та текстуру. Особливо небезпечні об’ємні малюнки — вони відразу акцентують увагу на проблемних зонах.
Чи варто боятися синтетики
Синтетика часто не дає тілу дихати й може викликати дискомфорт. Але все не так страшно: її можна використовувати для другого шару, наприклад, у вигляді жакетів чи курток. А от для першого шару краще обирати натуральні тканини — вони приємніші до тіла і не викликають подразнень.
В цілому, не варто боятися носити те, що подобається. Найважливіше — вибирати речі, які пасують саме вам. Правильно підібраний фасон приховає будь-які недоліки, навіть якщо тканина не ідеальна.
Пам’ятайте: краса — це впевненість у собі, а одяг лише підкреслює вашу індивідуальність.
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