Серебряная серьга в форме луны. Фото: Oniks

В новом сезоне украшения становятся не просто аксессуаром, а частью модной идентичности. Особое внимание привлекают серебряные серьги, сочетающие в себе универсальность, элегантность и современный дизайн. Именно серебро возвращается в тренды благодаря своей способности гармонично дополнять как минималистичные образы, так и яркие модные комбинации.

Среди брендов, задающих тон в мире ювелирной моды, выделяется Oniks — производитель, предлагающий широкий выбор украшений из серебра 925 пробы. В коллекциях бренда можно найти как классические модели, так и современные интерпретации, соответствующие трендам мировых подиумов. Тем, кто ищет стильные и качественные серебряные серьги, стоит обратить внимание на подборку на сайте, где представлены актуальные модели на любой вкус.

Реклама

Серебряная серьга в форме Украины. Фото: Oniks

Серебряные украшения вновь стали фаворитами модных блогеров и стилистов. Их популярность объясняется универсальностью: они легко сочетаются с денимом, офисными образами, вечерними платьями и даже спортивным стилем. Благодаря этому серебряные серьги стали базовым элементом ювелирного шкатулки современной женщины.

Серебряная серьга в форме луны. Фото: Oniks

Актуальные тренды сезона

Геометрические формы. Кольца, квадраты, асимметричные линии — такие модели придают образу структурированность и современность.

Кольца, квадраты, асимметричные линии — такие модели придают образу структурированность и современность. Минимализм. Лаконичные серьги без лишних деталей остаются в тренде благодаря своей универсальности.

Лаконичные серьги без лишних деталей остаются в тренде благодаря своей универсальности. Текстурированное серебро. Украшения с матовой поверхностью или фактурными элементами выглядят особенно стильно.

Украшения с матовой поверхностью или фактурными элементами выглядят особенно стильно. Микс форм. Комбинации разных моделей в одном образе — тренд, который активно поддерживают стилисты.

Бренд Oniks предлагает модели, соответствующие всем этим направлениям, сочетающие качество материалов и современный дизайн. Благодаря этому украшения бренда становятся не только модным акцентом, но и долговечным элементом стиля.

Почему серебряные серьги — must-have сезона

Серебро обладает способностью подчеркивать естественную красоту и уместно смотреться в любой ситуации. Оно не перегружает образ, но придает ему завершенность. Кроме того, серебряные серьги — это отличный вариант для тех, кто ценит комфорт: они лёгкие, гипоаллергенные и подходят для повседневного ношения.

Читайте также:

Вывод

Серебряные серьги остаются одним из самых популярных ювелирных трендов. Их универсальность, стиль и доступность делают их идеальным выбором для модных образов в любое время года. А коллекции бренда Oniks позволяют найти именно ту модель, которая подчеркнет индивидуальность и станет любимым украшением на каждый день.

Ваша пробная версия Premium истекла