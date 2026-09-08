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Главная Мода Серебряные серьги: тренд сезона и стильные решения от Oniks

Серебряные серьги: тренд сезона и стильные решения от Oniks

Ua ru
8 сентября 2026 11:51
В новом сезоне украшения становятся не просто аксессуаром, а частью модной идентичности. Особое внимание привлекают серебряные серьги, сочетающие в себе универсальность, элегантность и современный дизайн.
Серебряная серьга в форме луны. Фото: Oniks

В новом сезоне украшения становятся не просто аксессуаром, а частью модной идентичности. Особое внимание привлекают серебряные серьги, сочетающие в себе универсальность, элегантность и современный дизайн. Именно серебро возвращается в тренды благодаря своей способности гармонично дополнять как минималистичные образы, так и яркие модные комбинации.

Среди брендов, задающих тон в мире ювелирной моды, выделяется Oniks — производитель, предлагающий широкий выбор украшений из серебра 925 пробы. В коллекциях бренда можно найти как классические модели, так и современные интерпретации, соответствующие трендам мировых подиумов. Тем, кто ищет стильные и качественные серебряные серьги, стоит обратить внимание на подборку на сайте, где представлены актуальные модели на любой вкус.

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срібна сережка у формі України
Серебряная серьга в форме Украины. Фото: Oniks

Серебряные украшения вновь стали фаворитами модных блогеров и стилистов. Их популярность объясняется универсальностью: они легко сочетаются с денимом, офисными образами, вечерними платьями и даже спортивным стилем. Благодаря этому серебряные серьги стали базовым элементом ювелирного шкатулки современной женщины.

Срібні кульчики: тренд сезону та стильні рішення від Oniks
Серебряная серьга в форме луны. Фото: Oniks

Актуальные тренды сезона

  • Геометрические формы. Кольца, квадраты, асимметричные линии — такие модели придают образу структурированность и современность.
  • Минимализм. Лаконичные серьги без лишних деталей остаются в тренде благодаря своей универсальности.
  • Текстурированное серебро. Украшения с матовой поверхностью или фактурными элементами выглядят особенно стильно.
  • Микс форм. Комбинации разных моделей в одном образе — тренд, который активно поддерживают стилисты.

Бренд Oniks предлагает модели, соответствующие всем этим направлениям, сочетающие качество материалов и современный дизайн. Благодаря этому украшения бренда становятся не только модным акцентом, но и долговечным элементом стиля.

Почему серебряные серьги — must-have сезона

Серебро обладает способностью подчеркивать естественную красоту и уместно смотреться в любой ситуации. Оно не перегружает образ, но придает ему завершенность. Кроме того, серебряные серьги — это отличный вариант для тех, кто ценит комфорт: они лёгкие, гипоаллергенные и подходят для повседневного ношения.

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Вывод

Серебряные серьги остаются одним из самых популярных ювелирных трендов. Их универсальность, стиль и доступность делают их идеальным выбором для модных образов в любое время года. А коллекции бренда Oniks позволяют найти именно ту модель, которая подчеркнет индивидуальность и станет любимым украшением на каждый день.

мода аксессуары серебро украшения сережки
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

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