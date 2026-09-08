Срібна сережка у формі місяця. Фото: Oniks

У новому сезоні прикраси стають не просто аксесуаром, а частиною модної ідентичності. Особливу увагу привертають срібні кульчики, які поєднують універсальність, елегантність і сучасний дизайн. Саме срібло повертається у тренди завдяки своїй здатності гармонійно доповнювати як мінімалістичні образи, так і яскраві fashion‑комбінації.

Серед брендів, що задають тон у світі ювелірної моди, вирізняється Oniks — виробник, який пропонує широкий вибір прикрас зі срібла 925 проби. У колекціях бренду можна знайти як класичні моделі, так і сучасні інтерпретації, що відповідають трендам світових подіумів. Для тих, хто шукає стильні та якісні срібні кульчики, варто звернути увагу на добірку на сайті, де представлені актуальні моделі на будь-який смак.

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Срібна сережка у формі України. Фото: Oniks

Срібні прикраси знову стали фаворитами модних блогерів і стилістів. Їхня популярність пояснюється універсальністю: вони легко поєднуються з денімом, офісними луками, вечірніми сукнями та навіть спортивним стилем. Завдяки цьому срібні кульчики стали базовим елементом ювелірної скриньки сучасної жінки.

Срібна сережка у формі місяця. Фото: Oniks

Актуальні тренди сезону

Геометричні форми. Кільця, квадрати, асиметричні лінії — такі моделі додають образу структурності та сучасності.

Кільця, квадрати, асиметричні лінії — такі моделі додають образу структурності та сучасності. Мінімалізм. Лаконічні кульчики без зайвих деталей залишаються в топі завдяки своїй універсальності.

Лаконічні кульчики без зайвих деталей залишаються в топі завдяки своїй універсальності. Текстуроване срібло. Прикраси з матовою поверхнею або фактурними елементами виглядають особливо стильно.

Прикраси з матовою поверхнею або фактурними елементами виглядають особливо стильно. Мікс форм. Комбінації різних моделей у одному образі — тренд, який активно підтримують стилісти.

Бренд Oniks пропонує моделі, що відповідають усім цим напрямам, поєднуючи якість матеріалів і сучасний дизайн. Завдяки цьому прикраси бренду стають не лише модним акцентом, а й довговічним елементом стилю.

Чому срібні кульчики — must‑have сезону

Срібло має здатність підкреслювати природну красу та виглядати доречно у будь-якій ситуації. Воно не перевантажує образ, але додає йому завершеності. Крім того, срібні кульчики — це чудовий варіант для тих, хто цінує комфорт: вони легкі, гіпоалергенні та підходять для щоденного носіння.

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Висновок

Срібні кульчики залишаються одним із найпопулярніших ювелірних трендів. Їхня універсальність, стиль та доступність роблять їх ідеальним вибором для модних образів у будь-якому сезоні. А колекції бренду Oniks дозволяють знайти саме ту модель, яка підкреслить індивідуальність та стане улюбленою прикрасою на кожен день.