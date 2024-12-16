Новый магазин белья Кардашьян – роскошь, которую стоит увидеть (фото)

Ким Кардашьян. Фото: Instagram/kimkardashian

Американская знаменитость Ким Кардашьян, известная своим брендом Skims, в этом году не только выпустила уникальные бюстгальтеры с анатомическими деталями, но и сделала очередной шаг в развитии своего бизнеса. Теперь поклонники ее продукции могут лично посетить первый физический магазин бренда, открывшийся на престижной Пятой авеню в Нью-Йорке.

Фото своего нового магазина звезда показала в Instagram.

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Кстати, по соседству с магазином Кардашьян расположен магазин Cartier, только придающий статусности новому пространству.

Так выглядит магазин Кардашьян с улицы. Фото: Instagram/kimkardashian

Дизайн магазина полностью соответствует стилю Кардашьян: минимализм, светлые оттенки и ощущение роскоши. Внутри каждая деталь создана, для того чтобы подчеркнуть качество и премиальность товаров.

В магазине множество товаров. Фото: Instagram/kimkardashian

На полках можно найти весь ассортимент продукции Skims — от домашней одежды до корректирующего белья, а также эксклюзивные вещи, созданные в сотрудничестве с другими брендами.

Белье на любой вкус. Фото: Instagram/kimkardashian

Особенностью магазина стало помещение для VIP-клиентов, где обеспечивается персонализированное обслуживание на самом высоком уровне. Такой подход демонстрирует, что Кардашьян заботится о комфорте каждого покупателя.

Здание имеет четыре этажа. Фото: Instagram/kimkardashian

Этот магазин — еще один шаг в закреплении бренда Skims как символа стиля и инноваций в мире моды. Теперь жители и гости Нью-Йорка имеют возможность лично почувствовать атмосферу, которую создает Ким Кардашьян в своем проекте.

Ремонт имеет дорогой и роскошный вид. Фото: Instagram/kimkardashian

Добавимо, что в прошлом году бренд достиг годового оборота в 4 миллиарда долларов, поэтому новый флагманский магазин стал важным шагом в укреплении позиций Skims на рынке.

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