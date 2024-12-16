Новий магазин білизни Кардаш’ян — розкіш, яку варто побачити (фото)

Кім Кардаш’ян. Фото: Instagram/kimkardashian

Американська знаменитість Кім Кардаш’ян, яка відома своїм брендом Skims, цього року не лише випустила унікальні бюстгальтери з анатомічними деталями, але й зробила черговий крок у розвитку свого бізнесу. Тепер шанувальники її продукції можуть особисто відвідати перший фізичний магазин бренду, який відкрився на престижній П’ятій авеню в Нью-Йорку.

Фото свого нового магазину зірка показала в Instagram.

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До речі, по сусідству з магазином Кардаш’ян розташований магазин Cartier, що лише додає статусності новому простору.

Такий вигляд має магазин Кардаш'ян з вулиці. Фото: Instagram/kimkardashian

Дизайн магазину повністю відповідає стилю Кардаш’ян: мінімалізм, світлі відтінки й відчуття розкоші. Усередині кожна деталь створена для того, щоб підкреслити якість і преміальність товарів.

В магазині безліч товарів. Фото: Instagram/kimkardashian

На полицях можна знайти весь асортимент продукції Skims — від домашнього одягу до коригувальної білизни, а також ексклюзивні речі, створені у співпраці з іншими брендами.

Білизна на будь-який смак. Фото: Instagram/kimkardashian

Особливістю магазину стало приміщення для VIP-клієнтів, де забезпечується персоналізоване обслуговування на найвищому рівні. Такий підхід демонструє, що Кардаш’ян дбає про комфорт кожного покупця.

Будівля має чотири поверхи. Фото: Instagram/kimkardashian

Цей магазин — ще один крок у закріпленні бренду Skims як символу стилю та інновацій у світі моди. Відтепер жителі й гості Нью-Йорка мають змогу особисто відчути атмосферу, яку створює Кім Кардаш’ян у своєму проєкті.

Ремонт має дорогий і розкішний вигляд. Фото: Instagram/kimkardashian

Додамо, що минулого року бренд досяг річного обороту в 4 мільярди доларів, тому новий флагманський магазин став важливим кроком у зміцненні позицій Skims на ринку.

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