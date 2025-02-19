Тренд из 70-х, который влюбит в себя всех в 2025 году

Стильная девушка. Фото: Freepik

В последнее время мода все чаще обращается к прошлым десятилетиям, и этой весной в тренды возвращаются сразу несколько культовых стилей. Юбки с заниженной талией и прозрачные платья из нулевых, свободные силуэты 20-х в стиле флеперок и маскулинные костюмы с брюками, которые в 80-х стали символом женщин, разрушающих стереотипы.

В "Elle" рассказали об этом подробнее.

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Среди всех этих тенденций особенно выделяется бохо-стиль, который уже второй сезон подряд держит лидерство среди самых популярных. Его легкие силуэты, многослойность и нежные детали делают каждый образ утонченным, непринужденным и стильным.

В каком стиле покупать вещи в этом году

Одним из главных символов бохо-шика остаются блузы с завязками. Они сочетают в себе романтичность и практичность, поэтому прекрасно вписываются как в повседневные, так и в деловые аутфиты. Такую вещь можно носить с джинсами для создания непринужденного образа или сочетать с классическими брюками, добавляя нотку элегантности. Свободный крой обеспечивает комфорт на целый день, а декоративные банты добавляют легкости и изящества.

Ulla Johnson. Фото: Elle

Этой весной модные бренды представили немало вариаций блуз с завязками. Saint Laurent сделал ставку на смелые оттенки — оливковый, изумрудный, ярко-оранжевый, а также использовал кружево и модели без рукавов. Такие блузы предлагают носить с контрастными мини-юбками и жакетами в цветочных принтах. А вот Prada, Balenciaga, Chanel и Ujoh представили более сдержанные варианты в нейтральных цветах.

Они сочетали блузы с завязками с миди-юбками, полупрозрачными тканями и трикотажными брюками, создавая элегантные и женственные образы.

Saint Laurent. Фото: Elle

Отдельного внимания заслуживают модные принты сезона. Например, полосатый узор на блузах выглядит одновременно строго и романтично, что делает его идеальным выбором для офисных и кэжуал-образов. В коллекциях Burberry и Louis Vuitton можно найти интересные интерпретации этой тенденции.

Еще один нестандартный способ носить блузы с завязками предложил Prada: бренд добавил сверху теплые джемперы, оставляя акцентный бант на виду. Это решение не только выглядит стильно, но и делает весенние образы более универсальными, ведь их можно адаптировать к разным погодным условиям.

Ujoh. Фото: Elle

Какой бы стиль ни был в приоритете этой весной, блузы с завязками остаются вне времени. Они позволяют экспериментировать, сочетая с разными вещами, и подходят для любых ситуаций — от деловых встреч до прогулок и романтических вечеров.

Ранее мы писали о том, какие юбки будут в моде этой весной.

Также мы сообщали, как банты в образе набрали популярности в 2025 году.