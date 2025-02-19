Тренд із 70-х, який закохає у себе всіх у 2025 році

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Останнім часом мода все частіше звертається до минулих десятиліть, і цієї весни в тренди повертаються одразу кілька культових стилів. Спідниці із заниженою талією та прозорі сукні з нульових, вільні силуети 20-х у стилі флеперок і маскулінні костюми зі штанами, які в 80-х стали символом жінок, що руйнують стереотипи.

В "Elle" розповіли про це детальніше.

Читайте також:

Серед усіх цих тенденцій особливо виділяється бохо — стиль, що вже другий сезон поспіль тримає лідерство серед найпопулярніших. Його легкі силуети, багатошаровість і ніжні деталі роблять кожен образ витонченим, невимушеним і стильним.

В якому стилі купувати речі цього року

Одним із головних символів бохо-шику залишаються блузи із зав’язками. Вони поєднують у собі романтичність і практичність, тому чудово вписуються як у повсякденні, так і в ділові аутфіти. Таку річ можна носити з джинсами для створення невимушеного образу або поєднувати з класичними штанами, додаючи нотку елегантності. Вільний крій забезпечує комфорт на цілий день, а декоративні банти додають легкості та витонченості.

Ulla Johnson. Фото: Elle

Цієї весни модні бренди представили чимало варіацій блуз із зав’язками. Saint Laurent зробив ставку на сміливі відтінки — оливковий, смарагдовий, яскраво-оранжевий, а також використав мереживо й моделі без рукавів. Такі блузи пропонують носити з контрастними мініспідницями та жакетами у квіткових принтах. А ось Prada, Balenciaga, Chanel і Ujoh представили більш стримані варіанти в нейтральних кольорах.

Вони поєднували блузи із зав’язками з мідіспідницями, напівпрозорими тканинами й трикотажними штанами, створюючи елегантні та жіночні образи.

Saint Laurent. Фото: Elle

Окремої уваги заслуговують модні принти сезону. Наприклад, смугастий візерунок на блузах має одночасно суворий й романтичний вигляд, що робить його ідеальним вибором для офісних і кежуал-образів. У колекціях Burberry та Louis Vuitton можна знайти цікаві інтерпретації цієї тенденції.

Ще один нестандартний спосіб носити блузи із зав’язками запропонував Prada: бренд додав зверху теплі джемпери, залишаючи акцентний бант на виду. Це рішення не тільки має стильний вигляд, але й робить весняні образи більш універсальними, адже їх можна адаптувати до різних погодних умов.

Ujoh. Фото: Elle

Який би стиль не був у пріоритеті цієї весни, блузи із зав’язками залишаються поза часом. Вони дозволяють експериментувати, поєднуючи з різними речами, і підходять для будь-яких ситуацій — від ділових зустрічей до прогулянок і романтичних вечорів.

Раніше ми писали про те, які спідниці будуть в моді цієї весни.

Також ми повідомляли, як банти в образі набрали популярності у 2025 році.