Вещи из прошлого, которые станут хитами моды 2025 года

Девушка в винтажной одежде. Фото: Freepik

Прошлый год запомнился нам многообразием в мире моды: от легкого, романтического настроения до ярких и страстных образов с нотками ностальгии по нулевым. И все же 2025 год обещает новую волну модных тенденций.

Новини.LIVE расскажет, какие тренды будут набирать популярность.

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Бохо-шик

Стиль бохо всегда был о свободе, легкости и многослойности. В нем гармонично сочетаются этнические мотивы, ориентализм, естественность и смелые комбинации фактур и принтов.

В 2025 году обязательно присмотритесь к вещам с бахромой, замшевым элементам, вышивке, кружеву, а также аксессуарам из дерева. Актуальными будут воздушные фасоны, рюши, льняная и вязаная одежда.

Вязанный кардиган. Фото из Instagram

Ретро-романтика

Принт "горошек" возвращается! Его можно будет увидеть повсюду — от маленьких точек до крупных геометрических форм. Эффектнее всего этот принт смотрится на легких платьях, юбках и блузах, создающих атмосферу ретро-романтики. Особенно популярным горошек станет летом.

Платье в "горошек". Фото из Instagram

Капри — брюки с историей

Штаны-капри снова возвращаются на модный олимп. Их длина до середины икры, которая когда-то ассоциировалась с пляжными прогулками, теперь стала универсальной. В 2025-м ожидаем настоящий бум образов с капри, которые будут носить с балетками, кедами или даже каблуками.

Капри. Фото из Instagram

Максимализм

Мода на минимализм уступает место тренду на максимализм. Массивные украшения, необычные аксессуары, кастомизированные вещи — все это станет главным акцентом в 2025 году.

Массивные украшения. Фото из Instagram

Не бойтесь экспериментировать и добавлять в образ яркие детали: винтажные сумки, очки или брелки на сумках теперь — маст-хэв.

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