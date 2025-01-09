Вещи из прошлого, которые станут хитами моды 2025 года

Ретро в моде — винтажные вещи, которые станут хитом 2025 года
Прошлый год запомнился нам многообразием в мире моды: от легкого, романтического настроения до ярких и страстных образов с нотками ностальгии по нулевым. И все же 2025 год обещает новую волну модных тенденций.
Новини.LIVE расскажет, какие тренды будут набирать популярность.
Какие винтажные вещи в тренде в этом году
Бохо-шик
Стиль бохо всегда был о свободе, легкости и многослойности. В нем гармонично сочетаются этнические мотивы, ориентализм, естественность и смелые комбинации фактур и принтов.
В 2025 году обязательно присмотритесь к вещам с бахромой, замшевым элементам, вышивке, кружеву, а также аксессуарам из дерева. Актуальными будут воздушные фасоны, рюши, льняная и вязаная одежда.
Ретро-романтика
Принт "горошек" возвращается! Его можно будет увидеть повсюду — от маленьких точек до крупных геометрических форм. Эффектнее всего этот принт смотрится на легких платьях, юбках и блузах, создающих атмосферу ретро-романтики. Особенно популярным горошек станет летом.
Капри — брюки с историей
Штаны-капри снова возвращаются на модный олимп. Их длина до середины икры, которая когда-то ассоциировалась с пляжными прогулками, теперь стала универсальной. В 2025-м ожидаем настоящий бум образов с капри, которые будут носить с балетками, кедами или даже каблуками.
Максимализм
Мода на минимализм уступает место тренду на максимализм. Массивные украшения, необычные аксессуары, кастомизированные вещи — все это станет главным акцентом в 2025 году.
Не бойтесь экспериментировать и добавлять в образ яркие детали: винтажные сумки, очки или брелки на сумках теперь — маст-хэв.
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