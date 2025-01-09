Речі з минулого, які стануть хітами моди 2025 року

Дівчина у вінтажному одязі. Фото: Freepik

Минулий рік запам’ятався нам різноманіттям у світі моди: від легкого, романтичного настрою до яскравих та пристрасних образів із нотками ностальгії за нульовими. Та все ж 2025 рік обіцяє нову хвилю модних тенденцій.

Новини.LIVE розповість, які тренди набуватимуть популярності.

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Бохо-шик

Стиль бохо завжди був про свободу, легкість і багатошаровість. У ньому гармонійно поєднуються етнічні мотиви, орієнталізм, природність і сміливі комбінації фактур та принтів.

У 2025 році обов’язково придивіться до речей із бахромою, замшевих елементів, вишивки, мережива, а також аксесуарів із дерева. Актуальними будуть повітряні фасони, рюші, лляний і в’язаний одяг.

В'язаний кардиган. Фото з Instagram

Ретро-романтика

Принт "горошок" повертається! Його можна буде побачити всюди – від маленьких крапок до великих геометричних форм. Найефектніше цей принт виглядає на легких сукнях, спідницях та блузах, що створюють атмосферу ретро-романтики. Особливо популярним горошок стане влітку.

Сукня в "горошок". Фото з Instagram

Капрі — штани з історією

Штани-капрі знову повертаються на модний олімп. Їх довжина до середини литки, яка колись асоціювалася з пляжними прогулянками, тепер стала універсальною. У 2025-му очікуємо справжній бум образів із капрі, які носитимуть із балетками, кедами чи навіть підборами.

Капрі. Фото з Instagram

Максималізм

Мода на мінімалізм поступається місцем тренду на максималізм. Масивні прикраси, незвичайні аксесуари, кастомізовані речі — усе це стане головним акцентом у 2025 році.

Масивні прикраси. Фото з Instagram

Не бійтеся експериментувати та додавати в образ яскраві деталі: вінтажні сумки, окуляри чи брелки на сумках тепер — маст-хев.

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