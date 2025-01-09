Речі з минулого, які стануть хітами моди 2025 року

Ретро в моді — вінтажні речі, які стануть хітом 2025
Минулий рік запам’ятався нам різноманіттям у світі моди: від легкого, романтичного настрою до яскравих та пристрасних образів із нотками ностальгії за нульовими. Та все ж 2025 рік обіцяє нову хвилю модних тенденцій.
Новини.LIVE розповість, які тренди набуватимуть популярності.
Які вінтажні речі в тренді цього року
Бохо-шик
Стиль бохо завжди був про свободу, легкість і багатошаровість. У ньому гармонійно поєднуються етнічні мотиви, орієнталізм, природність і сміливі комбінації фактур та принтів.
У 2025 році обов’язково придивіться до речей із бахромою, замшевих елементів, вишивки, мережива, а також аксесуарів із дерева. Актуальними будуть повітряні фасони, рюші, лляний і в’язаний одяг.
Ретро-романтика
Принт "горошок" повертається! Його можна буде побачити всюди – від маленьких крапок до великих геометричних форм. Найефектніше цей принт виглядає на легких сукнях, спідницях та блузах, що створюють атмосферу ретро-романтики. Особливо популярним горошок стане влітку.
Капрі — штани з історією
Штани-капрі знову повертаються на модний олімп. Їх довжина до середини литки, яка колись асоціювалася з пляжними прогулянками, тепер стала універсальною. У 2025-му очікуємо справжній бум образів із капрі, які носитимуть із балетками, кедами чи навіть підборами.
Максималізм
Мода на мінімалізм поступається місцем тренду на максималізм. Масивні прикраси, незвичайні аксесуари, кастомізовані речі — усе це стане головним акцентом у 2025 році.
Не бійтеся експериментувати та додавати в образ яскраві деталі: вінтажні сумки, окуляри чи брелки на сумках тепер — маст-хев.
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