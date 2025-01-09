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Ретро в моді — вінтажні речі, які стануть хітом 2025

9 січня 2025 18:12
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Речі з минулого, які стануть хітами моди 2025 року
Дівчина у вінтажному одязі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Минулий рік запам’ятався нам різноманіттям у світі моди: від легкого, романтичного настрою до яскравих та пристрасних образів із нотками ностальгії за нульовими. Та все ж 2025 рік обіцяє нову хвилю модних тенденцій.

Новини.LIVE розповість, які тренди набуватимуть популярності.

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Які вінтажні речі в тренді цього року

Бохо-шик

Стиль бохо завжди був про свободу, легкість і багатошаровість. У ньому гармонійно поєднуються етнічні мотиви, орієнталізм, природність і сміливі комбінації фактур та принтів. 

У 2025 році обов’язково придивіться до речей із бахромою, замшевих елементів, вишивки, мережива, а також аксесуарів із дерева. Актуальними будуть повітряні фасони, рюші, лляний і в’язаний одяг. 

Тренд на в'язані речі повертається
В'язаний кардиган. Фото з Instagram

Ретро-романтика

Принт "горошок" повертається! Його можна буде побачити всюди – від маленьких крапок до великих геометричних форм. Найефектніше цей принт виглядає на легких сукнях, спідницях та блузах, що створюють атмосферу ретро-романтики. Особливо популярним горошок стане влітку.

Одяг в горошок набирає популярності цього року
Сукня в "горошок". Фото з Instagram

Капрі — штани з історією

Штани-капрі знову повертаються на модний олімп. Їх довжина до середини литки, яка колись асоціювалася з пляжними прогулянками, тепер стала універсальною. У 2025-му очікуємо справжній бум образів із капрі, які носитимуть із балетками, кедами чи навіть підборами.

Капрі можна обіграти по-різному в образі
Капрі. Фото з Instagram

Максималізм

Мода на мінімалізм поступається місцем тренду на максималізм. Масивні прикраси, незвичайні аксесуари, кастомізовані речі — усе це стане головним акцентом у 2025 році.

Масивні прикраси знову на піку популярності
Масивні прикраси. Фото з Instagram

Не бійтеся експериментувати та додавати в образ яскраві деталі: вінтажні сумки, окуляри чи брелки на сумках тепер — маст-хев.

Раніше ми писали про те, які сережки в моді цього року.

Також ми повідомляли, які прикраси в тренді будуть 2025.

мода тренди речі стиль 2025 рік

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18:43 Новий сервіс для ветеранів у Одесі — як скористатися

18:35 НАТО і закупівля зброї — деталі зустрічі Зеленського та Рютте

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:28 У Запоріжжі кількість постраждалих від обстрілу зросла до 120

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