Трендовые вещи для января 2025 года — носите это уже сейчас

Девушка в красном свитере. Фото: Freepik

Новый год всегда приносит не только новые цели, но и обновления в мире моды. В этом январе стилисты уже определили, какие вещи станут вашими любимчиками в гардеробе. Если хотите выглядеть современно и стильно, обратите внимание на несколько трендовых новинок.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Вязаное платье

В этом сезоне вязаные платья — настоящий must-have. Их носят все: от звезд подиума до обычных модниц. Выбирайте длину на свой вкус — короткую, миди или длинную. Шерсть, акрил или другие материалы обеспечат комфорт в любую погоду. А еще, с таким платьем можно легко менять стиль — от повседневного до романтического.

В'связанное платье. Фото из Instagram

Темно-синий

Забудьте о стереотипах, что черный — единственный универсальный цвет. В этом сезоне темно-синий берет первенство. Он выглядит роскошно, подходит к любому гардеробу и добавляет нотку элегантности. Свитера, пуховики или жакеты в этом оттенке — отличное инвестиционное решение, которое вас не разочарует.

Синий жакет. Фото из Instagram

Свитер с молнией

Если хотите освежить базовый гардероб, выберите свитер с молнией. Эта модель не только интересно выглядит, но и позволяет экспериментировать. Расстегните молнию, чтобы создать расслабленный образ, или застегните — для более классического вида. Подходит как для прогулок, так и для работы.

Свитер с молнией. Фото из Instagram

Дублянка-авиатор — хит этой зимы

Зима без дубленки? Невозможно! Особенно, когда речь идет о моделях авиаторов. Короткие, с мехом или кожаными вставками — выбор огромен. Такая верхняя одежда не только теплая, но и стильная. Идеально подходит для городских прогулок или даже зимних фотосессий.

Дублянка-авиатор. Фото из Instagram

Муховая шапка

Возвращение в 90-е снова в моде! Меховые шапки стали незаменимым аксессуаром этой зимой. От классических моделей до современных вариаций с интересными деталями — выбирайте то, что подходит вашему стилю. А для активного отдыха идеальными будут шапки-ушанки, которые прекрасно дополнят горнолыжный костюм.

Муховая шапка. Фото из Instagram

Как мы видим, январь — лучшее время обновить гардероб и добавить несколько интересных вещей, которые сделают ваши образы неповторимыми. Не бойтесь экспериментировать, ведь мода — это прежде всего о комфорте и удовольствии.

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