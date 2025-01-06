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Речі, які всі носитимуть у січні 2025 — залишайтесь у тренді

6 січня 2025 18:20
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендові речі для січня 2025 року — носіть це вже зараз
Дівчина в червоному светрі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Новий рік завжди приносить не тільки нові цілі, але й оновлення у світі моди. Цього січня стилісти вже визначили, які речі стануть вашими улюбленцями в гардеробі. Якщо хочете мати сучасний та стильний вигляд, зверніть увагу на кілька трендових новинок.

Новини.LIVE розповість про них детальніше. 

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В’язана сукня

Цього сезону в’язані сукні — справжній must-have. Їх носять усі: від зірок подіуму до звичайних модниць. Обирайте довжину на свій смак — коротку, міді чи довгу. Вовна, акрил або інші матеріали забезпечать комфорт у будь-яку погоду. А ще, з такою сукнею можна легко змінювати стиль — від повсякденного до романтичного.

В'язана сукня має дуже елегантний вигляд взимку
В'язана сукня. Фото з Instagram

Темно-синій 

Забудьте про стереотипи, що чорний — єдиний універсальний колір. Цього сезону темно-синій бере першість. Він має розкішний вигляд, підходить до будь-якого гардероба і додає нотку елегантності. Светри, пуховики чи жакети в цьому відтінку — чудове інвестиційне рішення, яке вас не розчарує.

Жакети - універсальна річ протягом усього року
Синій жакет. Фото з Instagram

Светр із блискавкою

Якщо хочете освіжити базовий гардероб, оберіть светр із блискавкою. Ця модель не лише має цікавий вигляд, але й дозволяє експериментувати. Розстібніть блискавку, щоб створити розслаблений образ, або застібніть — для більш класичного вигляду. Підходить як для прогулянок, так і для роботи.

Светр з блискавкою новий модний хіт сезону
Светр з блискавкою. Фото з Instagram

Дублянка-авіатор — хіт цієї зими

Зима без дублянки? Неможливо! Особливо, коли мова йде про моделі авіаторів. Короткі, з хутром чи шкіряними вставками — вибір величезний. Такий верхній одяг не тільки теплий, але й стильний. Ідеально підходить для міських прогулянок чи навіть зимових фотосесій.

Дублянки-авіатори роками не покидають трендів
Дублянка-авіатор. Фото з Instagram

Хутряна шапка

Повернення у 90-ті знову в моді! Хутряні шапки стали незамінним аксесуаром цієї зими. Від класичних моделей до сучасних варіацій із цікавими деталями — обирайте те, що підходить вашому стилю. А для активного відпочинку ідеальними будуть шапки-вушанки, які чудово доповнять гірськолижний костюм.

Хутряна шапка вдалий аксесуар на зиму 2025
Хутряна шапка. Фото з Instagram

Як ми бачимо, січень — найкращий час оновити гардероб і додати кілька цікавих речей, які зроблять ваші образи неповторними. Не бійтеся експериментувати, адже мода — це передусім про комфорт і задоволення.

Раніше ми писали про те, які помилки українки часто допускають у своєму гардеробі.

Також ми повідомляли, на які речі з ZARA варто звернути увагу.

мода тренди речі стиль 2025 рік

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