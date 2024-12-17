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Вещи, которые стоит иметь в гардеробе — всегда в моде

17 декабря 2024 18:27
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Стильные вещи, которые всегда в тренде и не теряют цену
Девушка в белой рубашке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Многие девушки знают, что для стильного образа совсем не обязательно тратить сумасшедшие деньги на брендовые вещи. И если вы хотите иметь дорогой внешний вид с минимальными затратами, тогда следует обратить внимание на вечную классику.

Новини.LIVE поделится подборкой вещей, которые никогда не выйдут из моды.

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Джинсы

Классические прямые джинсы с хорошей посадкой или любимая джинсовая куртка всегда выручат, когда нет вдохновения придумывать сложные образы. Главное — выбрать тот фасон, который подходит именно вам.

Джинсы всегда будут актуальны
Девушка в джинсах. Фото с Instagram

Кожаный пиджак

Черный кожаный блейзер — это маст-хэв, который держится в модных трендах уже не первый год. Его можно смело комбинировать с чем-нибудь: классические брюки, платье-комбинация, джинсы или даже спортивный стиль. Такой пиджак придает образу дерзости и одновременно изощренности.

Кожаный пиджак подходит под разные образы
Кожаный пиджак. Фото с Instagram

Пиджак оверсайз

Свободный пиджак — находка для тех, кто любит создавать многослойные луки. Стильный оверсайз блейзер можно накинуть на футболку, свитер или платье — всегда будет выглядеть гармонично. Идеально, когда пиджак вроде бы снят с мужского плеча, но сидит элегантно.

Пиджаки в стиле оверсайз давно полюбились модницам
Пиджак в стиле оверсайз. Фото с Instagram

Белая рубашка

Белая рубашка — это вечная классика. Она придает образу чистоты и свежести. Строгая или свободная, шелковая или хлопчатобумажная — выбирайте по своему вкусу. Она отлично сочетается как с деловым стилем, так и с обычными джинсами или шортами.

Белая рубашка не покидает тренды годами
Белая рубашка. Фото с Instagram

Тренч

Классический тренчкот — это элемент гардероба, который всегда придает шарму. Независимо от сезона, он подходит ко всему: с ботинками и свитером осенью, или же с шортами и футболкой летом. Простой, но элегантный — вот что делает его любимцем на все времена.

Тренч для прохладных дней идеальный вариант
Тренч в модном цвете. Фото с Instagram

Сумка кросс-боди

Компактная сумочка через плечо — это настоящее спасение для тех, кто ценит удобство. Она освобождает руки, позволяет иметь важные вещи всегда под рукой и при этом придает образу завершенности.

Стильная и компактная сумочка, пользующаяся спросом всегда
Сумка кросс-боди. Фото с Instagram

Маленькое черное платье

Маленькое черное платье подходит для любой ситуации: от деловой встречи до вечеринки. Достаточно добавить соответствующие аксессуары или накинуть жакет и образ готов.

Маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой девушки
Маленькое черное платье. Фото с Instagram

Белая футболка

Белая футболка — самая универсальная вещь в гардеробе. С ней можно создать как обычный лук с брюками или юбкой, так и более трендовый образ с укороченной моделью или футболкой оверсайз. Она выглядит просто, но всегда стильно.

Белая футболка - это базовая вещь
Белая футболка. Фото с Instagram

С такими вещами в вашем гардеробе стильный образ гарантирован даже без лишних затрат.

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мода одежда тренды вещи стиль

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