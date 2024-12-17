Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Речі, які варто мати у гардеробі — що завжди в моді arrow

Речі, які варто мати у гардеробі — що завжди в моді

17 грудня 2024 18:27
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Стильні речі, що завжди в тренді й не втрачають ціну
Дівчина в білій сорочці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Багато дівчат знають, що для стильного образу зовсім не обов’язково витрачати шалені гроші на брендові речі. І якщо ви вже хочете мати дорогий вигляд з мінімальними витратами, тоді варто звернути увагу на вічну класику.

Новини.LIVE поділиться добіркою речей, які ніколи не вийдуть з моди.

Читайте також:

Що ніколи не втратить актуальність у вашому гардеробі

Джинси

Класичні прямі джинси з гарною посадкою чи улюблена джинсова куртка завжди виручать, коли немає натхнення вигадувати складні образи. Головне — обрати той фасон, що пасує саме вам.

Джинси завжди будуть актуальними
Дівчина в джинсах. Фото з Instagram

Шкіряний піджак

Чорний шкіряний блейзер — це маст-хев, який тримається в модних трендах уже не перший рік. Його можна сміливо комбінувати з будь-чим: класичні штани, сукня-комбінація, джинси чи навіть спортивний стиль. Такий піджак додає образу зухвалості й водночас витонченості.

Шкіряний піджак пасує під різні образи
Шкіряний піджак. Фото з Instagram

Піджак оверсайз

Вільний піджак — знахідка для тих, хто любить створювати багатошарові луки. Стильний оверсайз блейзер можна накинути на футболку, светр або сукню — завжди буде мати гармонійний вигляд. Ідеально, коли піджак ніби знятий з чоловічого плеча, але сидить елегантно.

Піджаки в стилі оверсайз давно полюбились модницям
Піджак у стилі оверсайз. Фото з Instagram

Біла сорочка

Біла сорочка — це вічна класика. Вона додає образу чистоти та свіжості. Строга чи вільна, шовкова чи бавовняна — обирайте на свій смак. Вона чудово поєднується як з діловим стилем, так і зі звичайними джинсами чи шортами.

Біла сорочка не покидає тренди роками
Біла сорочка. Фото з Instagram

Тренч

Класичний тренчкот — це елемент гардероба, який завжди додає шарму. Незалежно від сезону, він пасує до всього: з черевиками і светром восени, або ж із шортами та футболкою влітку. Простий, але елегантний — ось що робить його улюбленцем на всі часи.

Тренч для прохолоднів днів ідеальний варіант
Тренч у модному кольорі. Фото з Instagram

Сумка крос-боді

Компактна сумочка через плече — це справжній порятунок для тих, хто цінує зручність. Вона звільняє руки, дозволяє мати важливі речі завжди під рукою і при цьому додає образу завершеності. 

Стильна і компактна сумочка, що має попит завжди
Сумка крос-боді. Фото з Instagram

Маленька чорна сукня

 Маленька чорна сукня пасує для будь-якої ситуації: від ділової зустрічі до вечірки. Достатньо додати відповідні аксесуари чи накинути жакет — і образ готовий.

Маленька чорна сукня має бути в гардеробі кожної дівчини
Маленька чорна сукня. Фото з Instagram

Біла футболка

Біла футболка — найуніверсальніша річ у гардеробі. З нею можна створити як повсякденний лук зі штанами чи спідницею, так і більш трендовий образ з укороченою моделлю або футболкою оверсайз. Вона має простий, але завжди стильний вигляд.

Біла футболка ​-​ це базова річ
Біла футболка. Фото з Instagram

З такими речами у вашому гардеробі стильний образ гарантовано навіть без зайвих витрат.

Раніше ми писали про те, які светри потрібно купити собі на 2025 рік. 

Також ми повідомляли, які речі краще сховати якомога далі, бо вони втратять популярність у 2025 році. 

мода одяг тренди речі стиль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:21 Британія виділяє Україні 42 млн євро — на що підуть кошти

21:20 Стало відомо, чи дискваліфікують Україну через Мудрика

21:13 Ухилянт відмовлявся йти на фронт — як його покарав суд

21:03 Укренерго оновило графіки відключень на завтра — що змінилось

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії на метро у Києві

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

20:26 Зеленський у Брюсселі говоритиме про термінове посилення України

20:24 Синоптики назвали регіони, де завтра буде небезпечна погода

20:19 Невтішний сценарій — скільки годин може не бути світла в морози

20:14 Військовий заявив, що Україна не програє від ядерної війни

20:06 Суркіс став дідом, а захисник "Динамо" батьком — що відомо

21:21 Британія виділяє Україні 42 млн євро — на що підуть кошти

21:20 Стало відомо, чи дискваліфікують Україну через Мудрика

21:13 Ухилянт відмовлявся йти на фронт — як його покарав суд

21:03 Укренерго оновило графіки відключень на завтра — що змінилось

20:26 Зеленський у Брюсселі говоритиме про термінове посилення України

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

20:24 Синоптики назвали регіони, де завтра буде небезпечна погода

20:19 Невтішний сценарій — скільки годин може не бути світла в морози

20:14 Військовий заявив, що Україна не програє від ядерної війни

20:06 Суркіс став дідом, а захисник "Динамо" батьком — що відомо

20:00 Броню не підтягнуло в "Резерв+" — що робити

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії на метро у Києві

Text

19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Text

17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Text

11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Text

08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям