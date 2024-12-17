Стильні речі, що завжди в тренді й не втрачають ціну

Дівчина в білій сорочці. Фото: Freepik

Багато дівчат знають, що для стильного образу зовсім не обов’язково витрачати шалені гроші на брендові речі. І якщо ви вже хочете мати дорогий вигляд з мінімальними витратами, тоді варто звернути увагу на вічну класику.

Новини.LIVE поділиться добіркою речей, які ніколи не вийдуть з моди.

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Джинси

Класичні прямі джинси з гарною посадкою чи улюблена джинсова куртка завжди виручать, коли немає натхнення вигадувати складні образи. Головне — обрати той фасон, що пасує саме вам.

Дівчина в джинсах. Фото з Instagram

Шкіряний піджак

Чорний шкіряний блейзер — це маст-хев, який тримається в модних трендах уже не перший рік. Його можна сміливо комбінувати з будь-чим: класичні штани, сукня-комбінація, джинси чи навіть спортивний стиль. Такий піджак додає образу зухвалості й водночас витонченості.

Шкіряний піджак. Фото з Instagram

Піджак оверсайз

Вільний піджак — знахідка для тих, хто любить створювати багатошарові луки. Стильний оверсайз блейзер можна накинути на футболку, светр або сукню — завжди буде мати гармонійний вигляд. Ідеально, коли піджак ніби знятий з чоловічого плеча, але сидить елегантно.

Піджак у стилі оверсайз. Фото з Instagram

Біла сорочка

Біла сорочка — це вічна класика. Вона додає образу чистоти та свіжості. Строга чи вільна, шовкова чи бавовняна — обирайте на свій смак. Вона чудово поєднується як з діловим стилем, так і зі звичайними джинсами чи шортами.

Біла сорочка. Фото з Instagram

Тренч

Класичний тренчкот — це елемент гардероба, який завжди додає шарму. Незалежно від сезону, він пасує до всього: з черевиками і светром восени, або ж із шортами та футболкою влітку. Простий, але елегантний — ось що робить його улюбленцем на всі часи.

Тренч у модному кольорі. Фото з Instagram

Сумка крос-боді

Компактна сумочка через плече — це справжній порятунок для тих, хто цінує зручність. Вона звільняє руки, дозволяє мати важливі речі завжди під рукою і при цьому додає образу завершеності.

Сумка крос-боді. Фото з Instagram

Маленька чорна сукня

Маленька чорна сукня пасує для будь-якої ситуації: від ділової зустрічі до вечірки. Достатньо додати відповідні аксесуари чи накинути жакет — і образ готовий.

Маленька чорна сукня. Фото з Instagram

Біла футболка

Біла футболка — найуніверсальніша річ у гардеробі. З нею можна створити як повсякденний лук зі штанами чи спідницею, так і більш трендовий образ з укороченою моделлю або футболкою оверсайз. Вона має простий, але завжди стильний вигляд.

Біла футболка. Фото з Instagram

З такими речами у вашому гардеробі стильний образ гарантовано навіть без зайвих витрат.

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