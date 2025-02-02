Как модницы стилизуют пушистую шубу в 2025 году — современные советы всем

Девушка в шубе. Фото: Freepik

В этом году зима стала менее морозной, поэтому теплые шубы уже не являются такими необходимыми для защиты от холода. Теперь они скорее выполняют роль стильного элемента в образах. Одним из трендов стали шубы в молочно-кофейных оттенках, ведь они прекрасно комбинируются как с джинсами, так и с нежными бархатными тканями или даже вещами в коричневых тонах.

Новини.LIVE расскажет об этом тренде подробнее.

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Прежде всего добавим, что классические варианты шуб не теряют популярности, но все больше женщин выбирают яркие цвета: изумрудные, белые, черные или даже леопардовые варианты.

Почему большинство выбирают эту шубу на зиму

Такие шубы не только стильно выглядят на улице, но и добавляют элегантности на различных мероприятиях. Их можно комбинировать с узкими джинсами или леггинсами, что подчеркивает утонченность образа. Мягкий свитер или платье под шубу добавляют еще больше тепла и элегантности. Чтобы дополнить образ, можно выбрать стильный шарф или большую сумку.

Шуба с леггинсами. Фото из Instagram

Для повседневной носки оптимальным вариантом будет шуба с простым кроем, которую можно сочетать с ботинками или ботильонами. Если же хочется выглядеть более эффектно, стильные сапоги или высокие каблуки сделают образ еще более роскошным. Для удобства и комфорта подойдут ботинки на плоской подошве или угги, пользующиеся большим спросом этой зимой.

Угги под шубу. Фото из Instagram

С такой шубой можно быть уверенным, что не только не замерзнете, но и будете выглядеть модно и современно, независимо от того, куда идете.

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