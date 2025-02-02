Як модниці стилізують пухнасту шубу у 2025 році — сучасні поради усім

Дівчина в шубі. Фото: Freepik

Цього року зима стала менш морозною, тому теплі шуби вже не є такими необхідними для захисту від холоду. Тепер вони швидше виконують роль стильного елементу в образах. Одним із трендів стали шуби в молочно-кавових відтінках, адже вони чудово комбінуються як із джинсами, так і з ніжними оксамитовими тканинами або навіть речами в коричневих тонах.

Новини.LIVE розповість про цей тренд детальніше.

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Насамперед додамо, що класичні варіанти шуб не втрачають популярності, але все більше жінок вибирають яскраві кольори: смарагдові, білі, чорні або навіть леопардові варіанти.

Чому більшість обирають цю шубу на зиму

Такі шуби мають не тільки стильний вигляд на вулиці, але й додають елегантності на різноманітних заходах. Їх можна комбінувати з вузькими джинсами або легінсами, що підкреслює витонченість образу. М'який светр або сукня під шубу додають ще більше тепла та елегантності. Щоб доповнити образ, можна вибрати стильний шарф чи велику сумку.

Шуба з легінсами. Фото з Instagram

Для повсякденного носіння оптимальним варіантом буде шуба з простим кроєм, яку можна поєднати з черевиками або ботильйонами. Якщо ж хочеться мати більш ефектний вигляд, стильні чоботи або високі підбори зроблять образ ще розкішнішим. Для зручності та комфорту підійдуть черевики на плоскій підошві або ж уггі, що мають великий попит цієї зими.

Уггі під шубу. Фото з Instagram

З такою шубою можна бути впевненим, що не лише не замерзнете, але й будете мати модний та сучасний вигляд, незалежно від того, куди йдете.

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