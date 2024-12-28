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Prinsess, боб и не только — трендовые короткие стрижки для всех

28 декабря 2024 11:17
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Самые модные короткие стрижки 2025 года, которые следует попробовать
Женщина с короткой стрижкой. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Стрижка боб уже давно стала одной из самых популярных в мире, и это не удивительно. Она сочетает стиль, практичность и возможность сменить образ за несколько минут. Hair-стилисты не стоят на месте и создают новые варианты этой прически, которые имеют по-настоящему увлекательный вид.

Издание Vogue предложило ознакомиться с интереснейшими идеями, которые покорили многих модниц.

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Среди тех, кто решился на боб, — Гейли Бибер, Джиджи Хадид, Сидни Свини и многие другие. Отрезав длину, они не только освежили кончики, но и радикально изменили свой стиль, придав ему изящества и шарма. Неудивительно, что эта стрижка уже стала культовой.

Princess боб

Эта прическа, вдохновленная образом принцессы Греции и Дании Марии Олимпии, выглядит изысканно и элегантно. Прямые, блестящие волосы с легким объемом делают этот вариант идеальным для создания королевского образа.

Принцесса Греции и Дании продемонстрировала стильную прическу
Принцесса Мария Олимпия. Фото с Instagram

Итальянский боб

Любите расслабленный средиземноморский стиль? Эта версия боба с длинными волосами, боковым пробором и естественным объемом станет вашим фаворитом. Чтобы подчеркнуть естественность, стилисты советуют укладывать волосы руками, без лишних инструментов.

Сидни Свиньи всегда имела безупречный вкус
Американская актриса Сидни Свини. Фото с Instagram

Эмо-боб

Для тех, кто любит четкость и графичность, эмо-боб — идеальный выбор. Прямые, гладкие волосы с выразительным пробором создают смелый и немного загадочный образ.

Кортни Кардашьян тоже имела короткую стрижку
Кортни Кардашьян. Фото с Instagram

Mob bob

Эстетика "жены мафиози" нашла свое отражение и в прическах. Легкие волны, боковой пробор и нотки ретро выглядят удивительно стильно. Это вариант для тех, кто ценит классику с каплей дерзости.

Эйса Гонсалес позировала перед фотографами с модной прической
Мексиканская модель и певица Эйса Гонсалес. Фото с Instagram

Микробоб

Маленькая длина, но большой эффект! Микробоб — это прическа для смелых и решительных. Она выглядит очень стильно, но требует ухода, чтобы волосы всегда были аккуратными и здоровыми.

Микробоб очень популярен среди женщин всех возрастов
Стрижка микробоб. Фото с Instagram

Шегги боб

Хаотичность и легкая небрежность — главные черты шегги боба. Эта стрижка придает объем и динамику благодаря многослойной технике и популярной челке-шторке.

Люси Хейл выглядела очень классно с короткой стрижкой.
Актриса Люси Хейл. Фото с Instagram

Гладкий боб

Для любителей минимализма подойдет гладкий боб. Его главный секрет — естественность и ухоженные кончики. Впрочем, если ваши волосы склонны к сухости, эта стрижка может оказаться не лучшим выбором.

Гейли Бибер фанатка коротких волос
Хейли Бибер. Фото с Instagram

Стрижка боб — это множество вариаций для любого стиля и настроения. Остается только выбрать свой идеальный вариант и наслаждаться обновленным образом.

Раньше мы писали о том, какие стрижки советуют делать женщинам стилисты после 40 лет.

Также мы сообщали, какие стрижки с 90-х снова набирают популярность и могут стать хитами 2025 года.

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