Наймодніші короткі стрижки 2025 року, які варто спробувати

Жінка з короткою стрижкою. Фото: Freepik

Стрижка боб вже давно стала однією з найпопулярніших у світі, і це не дивно. Вона поєднує стиль, практичність і можливість змінити образ за кілька хвилин. Hair-стилісти не стоять на місці й створюють нові варіанти цієї зачіски, які мають по-справжньому захопливий вигляд.

Видання Vogue запропонувало ознайомитися з найцікавішими ідеями, які підкорили багатьох модниць.

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Серед тих, хто наважився на боб, — Гейлі Бібер, Джіджі Хадід, Сідні Свіні та багато інших. Відрізавши довжину, вони не лише освіжили кінчики, а й радикально змінили свій стиль, додавши йому витонченості й шарму. Не дивно, що ця стрижка вже стала культовою.

Princess боб

Ця зачіска, натхненна образом принцеси Греції та Данії Марії Олімпії, має вишуканий й елегантний вигляд. Пряме, блискуче волосся з легким об’ємом робить цей варіант ідеальним для створення королівського образу.

Принцеса Марія Олімпія. Фото з Instagram

Італійський боб

Любите розслаблений середземноморський стиль? Ця версія бобу з довшим волоссям, боковим проділом і природним об’ємом стане вашим фаворитом. Щоб підкреслити природність, стилісти радять укладати волосся руками, без зайвих інструментів.

Американська акторка Сідні Свіні. Фото з Instagram

Емо-боб

Для тих, хто любить чіткість і графічність, емо-боб — ідеальний вибір. Пряме, гладке волосся з виразним проділом створює сміливий і трохи загадковий образ.

Кортні Кардаш'ян. Фото з Instagram

Mob bob

Естетика "дружини мафіозі" знайшла своє відображення і в зачісках. Легкі хвилі, боковий проділ і нотки ретро мають напрочуд стильний вигляд. Це варіант для тих, хто цінує класику з краплиною зухвалості.

Мексиканська модель і співачка Ейса Гонсалес. Фото з Instagram

Мікробоб

Маленька довжина, але великий ефект! Мікробоб — це зачіска для сміливих і рішучих. Вона має дуже стильний вигляд, але потребує догляду, щоб волосся завжди було акуратним і здоровим.

Стрижка мікробоб. Фото з Instagram

Шеггі боб

Хаотичність і легка недбалість — головні риси шеггі бобу. Ця стрижка додає об’єму й динаміки завдяки багатошаровій техніці та популярному чубчику-шторці.

Акторка Люсі Хейл. Фото з Instagram

Гладкий боб

Для поціновувачів мінімалізму підійде гладкий боб. Його головний секрет — природність і доглянуті кінчики. Втім, якщо ваше волосся має схильність до сухості, ця стрижка може виявитися не найкращим вибором.

Гейлі Бібер. Фото з Instagram

Стрижка боб — це безліч варіацій для будь-якого стилю та настрою. Залишається лише обрати свій ідеальний варіант та насолоджуватися оновленим образом.

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