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Prinsess, боб і не тільки — трендові короткі стрижки для всіх

28 грудня 2024 11:17
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Наймодніші короткі стрижки 2025 року, які варто спробувати
Жінка з короткою стрижкою. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Стрижка боб вже давно стала однією з найпопулярніших у світі, і це не дивно. Вона поєднує стиль, практичність і можливість змінити образ за кілька хвилин. Hair-стилісти не стоять на місці й створюють нові варіанти цієї зачіски, які мають по-справжньому захопливий вигляд.

Видання Vogue запропонувало ознайомитися з найцікавішими ідеями, які підкорили багатьох модниць.

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Серед тих, хто наважився на боб, — Гейлі Бібер, Джіджі Хадід, Сідні Свіні та багато інших. Відрізавши довжину, вони не лише освіжили кінчики, а й радикально змінили свій стиль, додавши йому витонченості й шарму. Не дивно, що ця стрижка вже стала культовою.

Princess боб

Ця зачіска, натхненна образом принцеси Греції та Данії Марії Олімпії, має вишуканий й елегантний вигляд. Пряме, блискуче волосся з легким об’ємом робить цей варіант ідеальним для створення королівського образу.

Принцеса Греції та Данії продемонструвала стильну зачіску
Принцеса Марія Олімпія. Фото з Instagram

Італійський боб

Любите розслаблений середземноморський стиль? Ця версія бобу з довшим волоссям, боковим проділом і природним об’ємом стане вашим фаворитом. Щоб підкреслити природність, стилісти радять укладати волосся руками, без зайвих інструментів.

Сідні Свіні завжди мала бездоганний смак
Американська акторка Сідні Свіні. Фото з Instagram

Емо-боб

Для тих, хто любить чіткість і графічність, емо-боб — ідеальний вибір. Пряме, гладке волосся з виразним проділом створює сміливий і трохи загадковий образ.

Кортні Кардаш'ян теж мала коротку стрижку
Кортні Кардаш'ян. Фото з Instagram

Mob bob

Естетика "дружини мафіозі" знайшла своє відображення і в зачісках. Легкі хвилі, боковий проділ і нотки ретро мають напрочуд стильний вигляд. Це варіант для тих, хто цінує класику з краплиною зухвалості.

Ейса Гонсалес позувала перед фотографами з модною зачіскою
Мексиканська модель і співачка Ейса Гонсалес. Фото з Instagram

Мікробоб

Маленька довжина, але великий ефект! Мікробоб — це зачіска для сміливих і рішучих. Вона має дуже стильний вигляд, але потребує догляду, щоб волосся завжди було акуратним і здоровим.

Мікробоб дуже популярний серед жінок різного віку
Стрижка мікробоб. Фото з Instagram

Шеггі боб

Хаотичність і легка недбалість — головні риси шеггі бобу. Ця стрижка додає об’єму й динаміки завдяки багатошаровій техніці та популярному чубчику-шторці.

Люсі Хейл мала дуже класний вигляд з короткою стрижкою
Акторка Люсі Хейл. Фото з Instagram

Гладкий боб

Для поціновувачів мінімалізму підійде гладкий боб. Його головний секрет — природність і доглянуті кінчики. Втім, якщо ваше волосся має схильність до сухості, ця стрижка може виявитися не найкращим вибором.

Гейлі Бібер фанатка короткого волосся
Гейлі Бібер. Фото з Instagram

Стрижка боб — це безліч варіацій для будь-якого стилю та настрою. Залишається лише обрати свій ідеальний варіант та насолоджуватися оновленим образом.

Раніше ми писали про те, які стрижки радять робити стилісти жінкам після 40 років.

Також ми повідомляли, які стрижки з 90-х знову набирають популярності і можуть стати хітами 2025 року.

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