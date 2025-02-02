Модные украшения 2025 — как их носить, чтобы привлекать внимание

Девушка в массивных украшениях. Фото: Freepik

Украшения — это больше чем просто аксессуар. Они помогают не только дополнить образ, но и подчеркнуть уникальность и стиль. В 2025 году ювелирные тренды диктуют смелость, эксперименты и нетипичные сочетания, которые точно привлекут внимание.

Подробнее о новых тенденциях рассказала стилист Елена Шевченко в своем Instagram.

Читайте также:

Что будет в моде в 2025 году

Большие украшения

Сережки, кольца или колье XXL-размера станут настоящим заявлением в стиле. Они не просто дополняют, а становятся главным акцентом всего аутфита.

Большие украшения. Фото из Instagram

Массивные браслеты

Широкие металлические браслеты или браслеты-манжеты добавляют уверенности и подходят даже тем, кто редко носит украшения. Тренд 2025 года — носить их поверх одежды.

Браслеты поверх одежды. Фото из Instagram

Кольца в формате арт-объекта

Объемные, асимметричные формы, яркие цвета и крупные камни — все это делает кольца настоящими произведениями искусства. Лучший выбор — миксовать несколько разных моделей одновременно.

Кольца. Фото из Instagram

Каффы

Эти украшения возвращаются в моду, добавляя образу легкое бунтарское настроение. Они идеальны для тех, кто не имеет проколотых ушей или хочет разнообразить свой стиль.

Каффа. Фото из Instagram

Геометрические формы

Четкие линии, минималистичные формы и простые контуры — отличный вариант для тех, кто предпочитает сдержанный, но стильный вид.

Стильные украшения. Фото из Instagram

Готические мотивы

Темный металл, сложные орнаменты и камни глубоких оттенков возвращаются в ювелирный мир. Этот тренд создает загадочный и выразительный образ.

Украшения в готическом стиле. Фото из Instagram

Украшения в нестандартных местах

Цепочки, окутывающие лицо, каффы, соединенные подвесками к ключицам, аксессуары на носу — все это выглядит необычно, но добавляет индивидуальности.

Прикраса на носу. Фото из Instagram

Как носить украшения, чтобы выглядеть стильно

Сочетайте классические драгоценности с крупными акцентными аксессуарами. Массивные украшения лучше носить с минималистичной одеждой, а если образ уже яркий — выбирайте сдержанные аксессуары. Главное правило 2025 года — не бояться выделяться и проявлять свою уникальность через украшения.

Ранее мы писали о том, какое украшение 90-х снова возвращается в моду.

Также мы сообщали, какие украшения для волос набирают популярность в этом году.