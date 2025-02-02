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Впечатляющие украшения — как правильно их носить в 2025 году

2 февраля 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные украшения 2025 — как их носить, чтобы привлекать внимание
Девушка в массивных украшениях. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Украшения — это больше чем просто аксессуар. Они помогают не только дополнить образ, но и подчеркнуть уникальность и стиль. В 2025 году ювелирные тренды диктуют смелость, эксперименты и нетипичные сочетания, которые точно привлекут внимание.

Подробнее о новых тенденциях рассказала стилист Елена Шевченко в своем Instagram.

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Большие украшения

Сережки, кольца или колье XXL-размера станут настоящим заявлением в стиле. Они не просто дополняют, а становятся главным акцентом всего аутфита.

Крупные украшения пришли на смену минимализму
Большие украшения. Фото из Instagram

Массивные браслеты

Широкие металлические браслеты или браслеты-манжеты добавляют уверенности и подходят даже тем, кто редко носит украшения. Тренд 2025 года — носить их поверх одежды.

Сейчас браслеты модно носить поверх одежды
Браслеты поверх одежды. Фото из Instagram

Кольца в формате арт-объекта

Объемные, асимметричные формы, яркие цвета и крупные камни — все это делает кольца настоящими произведениями искусства. Лучший выбор — миксовать несколько разных моделей одновременно.

Кольца необычной формы в моде
Кольца. Фото из Instagram

Каффы

Эти украшения возвращаются в моду, добавляя образу легкое бунтарское настроение. Они идеальны для тех, кто не имеет проколотых ушей или хочет разнообразить свой стиль.

Каффы добавляют изысканности любому образу
Каффа. Фото из Instagram

Геометрические формы

Четкие линии, минималистичные формы и простые контуры — отличный вариант для тех, кто предпочитает сдержанный, но стильный вид.

Простые контуры в украшениях будут пользоваться спросом
Стильные украшения. Фото из Instagram

Готические мотивы

Темный металл, сложные орнаменты и камни глубоких оттенков возвращаются в ювелирный мир. Этот тренд создает загадочный и выразительный образ.

Готические мотивы в украшениях неожиданно становятся трендом сезона
Украшения в готическом стиле. Фото из Instagram

Украшения в нестандартных местах

Цепочки, окутывающие лицо, каффы, соединенные подвесками к ключицам, аксессуары на носу — все это выглядит необычно, но добавляет индивидуальности.

Носите украшения в нестандартных местах
Прикраса на носу. Фото из Instagram

Как носить украшения, чтобы выглядеть стильно

Сочетайте классические драгоценности с крупными акцентными аксессуарами. Массивные украшения лучше носить с минималистичной одеждой, а если образ уже яркий — выбирайте сдержанные аксессуары. Главное правило 2025 года — не бояться выделяться и проявлять свою уникальность через украшения.

Ранее мы писали о том, какое украшение 90-х снова возвращается в моду.

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