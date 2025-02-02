Модные украшения 2025 — как их носить, чтобы привлекать внимание

Впечатляющие украшения — как правильно их носить в 2025 году
Украшения — это больше чем просто аксессуар. Они помогают не только дополнить образ, но и подчеркнуть уникальность и стиль. В 2025 году ювелирные тренды диктуют смелость, эксперименты и нетипичные сочетания, которые точно привлекут внимание.
Подробнее о новых тенденциях рассказала стилист Елена Шевченко в своем Instagram.
Что будет в моде в 2025 году
Большие украшения
Сережки, кольца или колье XXL-размера станут настоящим заявлением в стиле. Они не просто дополняют, а становятся главным акцентом всего аутфита.
Массивные браслеты
Широкие металлические браслеты или браслеты-манжеты добавляют уверенности и подходят даже тем, кто редко носит украшения. Тренд 2025 года — носить их поверх одежды.
Кольца в формате арт-объекта
Объемные, асимметричные формы, яркие цвета и крупные камни — все это делает кольца настоящими произведениями искусства. Лучший выбор — миксовать несколько разных моделей одновременно.
Каффы
Эти украшения возвращаются в моду, добавляя образу легкое бунтарское настроение. Они идеальны для тех, кто не имеет проколотых ушей или хочет разнообразить свой стиль.
Геометрические формы
Четкие линии, минималистичные формы и простые контуры — отличный вариант для тех, кто предпочитает сдержанный, но стильный вид.
Готические мотивы
Темный металл, сложные орнаменты и камни глубоких оттенков возвращаются в ювелирный мир. Этот тренд создает загадочный и выразительный образ.
Украшения в нестандартных местах
Цепочки, окутывающие лицо, каффы, соединенные подвесками к ключицам, аксессуары на носу — все это выглядит необычно, но добавляет индивидуальности.
Как носить украшения, чтобы выглядеть стильно
Сочетайте классические драгоценности с крупными акцентными аксессуарами. Массивные украшения лучше носить с минималистичной одеждой, а если образ уже яркий — выбирайте сдержанные аксессуары. Главное правило 2025 года — не бояться выделяться и проявлять свою уникальность через украшения.
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