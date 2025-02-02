Модні прикраси 2025 — як їх носити, щоб привертати увагу

Дівчина в масивних прикрасах. Фото: Freepik

Прикраси — це більше ніж просто аксесуар. Вони допомагають не тільки доповнити образ, а й підкреслити унікальність та стиль. У 2025 році ювелірні тренди диктують сміливість, експерименти та нетипові поєднання, які точно привернуть увагу.

Детальніше про нові тенденції розповіла стилістка Олена Шевченко у своєму Instagram.

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Великі прикраси

Сережки, каблучки чи кольє XXL-розміру стануть справжньою заявою у стилі. Вони не просто доповнюють, а стають головним акцентом всього аутфіту.

Великі прикраси. Фото з Instagram

Масивні браслети

Широкі металеві браслети або браслети-манжети додають впевненості та підходять навіть тим, хто рідко носить прикраси. Тренд 2025 року — носити їх поверх одягу.

Браслети поверх одягу. Фото з Instagram

Каблучки у форматі артоб'єкта

Об’ємні, асиметричні форми, яскраві кольори та великі камені — все це робить каблучки справжніми витворами мистецтва. Найкращий вибір — міксувати кілька різних моделей одночасно.

Каблучки. Фото з Instagram

Кафи

Ці прикраси повертаються в моду, додаючи образу легкий бунтарський настрій. Вони ідеальні для тих, хто не має проколотих вух або хоче урізноманітнити свій стиль.

Кафа. Фото з Instagram

Геометричні форми

Чіткі лінії, мінімалістичні форми та прості контури — відмінний варіант для тих, хто віддає перевагу стриманому, але стильному вигляду.

Стильні прикраси. Фото з Instagram

Готичні мотиви

Темний метал, складні орнаменти та камені глибоких відтінків повертаються в ювелірний світ. Цей тренд створює загадковий і виразний образ.

Прикраси в готичному стилі. Фото з Instagram

Прикраси в нестандартних місцях

Ланцюжки, що огортають обличчя, кафи, з’єднані підвісками до ключиць, аксесуари на носі — усе це має незвичний вигляд, але додає індивідуальності.

Прикраса на носі. Фото з Instagram

Як носити прикраси, щоб мати стильний вигляд

Поєднуйте класичні дорогоцінності з великими акцентними аксесуарами. Масивні прикраси краще носити з мінімалістичним одягом, а якщо образ вже яскравий — обирайте стримані аксесуари. Головне правило 2025 року — не боятися виділятися та проявляти свою унікальність через прикраси.

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