Модні прикраси 2025 — як їх носити, щоб привертати увагу

Прикраси, що вражають — як правильно їх носити у 2025 році
Прикраси — це більше ніж просто аксесуар. Вони допомагають не тільки доповнити образ, а й підкреслити унікальність та стиль. У 2025 році ювелірні тренди диктують сміливість, експерименти та нетипові поєднання, які точно привернуть увагу.
Детальніше про нові тенденції розповіла стилістка Олена Шевченко у своєму Instagram.
Що буде модним у 2025 році
Великі прикраси
Сережки, каблучки чи кольє XXL-розміру стануть справжньою заявою у стилі. Вони не просто доповнюють, а стають головним акцентом всього аутфіту.
Масивні браслети
Широкі металеві браслети або браслети-манжети додають впевненості та підходять навіть тим, хто рідко носить прикраси. Тренд 2025 року — носити їх поверх одягу.
Каблучки у форматі артоб'єкта
Об’ємні, асиметричні форми, яскраві кольори та великі камені — все це робить каблучки справжніми витворами мистецтва. Найкращий вибір — міксувати кілька різних моделей одночасно.
Кафи
Ці прикраси повертаються в моду, додаючи образу легкий бунтарський настрій. Вони ідеальні для тих, хто не має проколотих вух або хоче урізноманітнити свій стиль.
Геометричні форми
Чіткі лінії, мінімалістичні форми та прості контури — відмінний варіант для тих, хто віддає перевагу стриманому, але стильному вигляду.
Готичні мотиви
Темний метал, складні орнаменти та камені глибоких відтінків повертаються в ювелірний світ. Цей тренд створює загадковий і виразний образ.
Прикраси в нестандартних місцях
Ланцюжки, що огортають обличчя, кафи, з’єднані підвісками до ключиць, аксесуари на носі — усе це має незвичний вигляд, але додає індивідуальності.
Як носити прикраси, щоб мати стильний вигляд
Поєднуйте класичні дорогоцінності з великими акцентними аксесуарами. Масивні прикраси краще носити з мінімалістичним одягом, а якщо образ вже яскравий — обирайте стримані аксесуари. Головне правило 2025 року — не боятися виділятися та проявляти свою унікальність через прикраси.
Раніше ми писали про те, яка прикраса 90-х знову повертається в моду.
Також ми повідомляли, які прикраси для волосся набирають популярності цього року.
Читайте Новини.LIVE!