Украшения 2025 года, которые станут настоящим модным хитом

Украшения, которые выбирают все — главные тренды 2025 года
Украшения всегда были важной частью стильных образов. Они придают луку завершенности и особого шарма. В 2025 году модные тренды снова удивляют — на арене появляются аксессуары, которые мечтают примерить все модницы.
Об этом пишет Harper's Bazaar.
Часто зимой мы забываем об украшениях, думая, что они больше подходят к легким летним нарядам. Но стилисты советуют не отказываться от аксессуаров даже в холодное время. Удачно подобранные серьги, браслеты или колье способны сделать любой образ ярче и стильнее.
Модные тренды украшений 2025 года
Вдохновение 80-ми
Мода 80-х годов возвращается — и это касается не только одежды, но и украшений. Выбирайте массивные золотые цепочки, броши или винтажные серьги, которые напоминают модели из старых глянцевых журналов. Это классика, которая придает уверенности и стиля.
Очарование жемчуга
Жемчужины всегда в тренде, независимо от сезона. Они могут быть как в виде минималистичных сережек, так и в форме модных чокеров или многослойных ожерелий. Они подойдут для создания элегантного или романтичного образа.
Металлические изгибы
Металлические украшения в этом году выходят на новый уровень. Скульптурные формы из золота или серебра идеально подчеркнут даже самый простой свитер или блузу. Это те акценты, которые добавляют современности вашему стилю.
Объемные серьги
Массивные серьги теперь в центре внимания. Длинные, громоздкие, декорированные лентами или кристаллами — они создают яркий акцент и мгновенно привлекают внимание. В 2025 году такие серьги будут на пике популярности.
Серьги-капли
Классические каплевидные серьги идеально дополняют любой образ — от трикотажного костюма до корсета с лосинами. Их лаконичный дизайн в золоте или серебре добавляет сдержанной элегантности.
Кроме этих трендов, стоит обратить внимание на длинные колье с необычными кулонами и громоздкие цепочки. Они были популярными еще несколько лет назад и снова уверенно возвращаются в моду.
Добавьте украшения к своим образам, и вы увидите, как они оживут. В 2025 году аксессуары не просто дополняют стиль — они становятся его центром.
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