Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Украшения, которые выбирают все — главные тренды 2025 года arrow

Украшения, которые выбирают все — главные тренды 2025 года

7 января 2025 18:18
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Украшения 2025 года, которые станут настоящим модным хитом
Кольца на пальцах. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Украшения всегда были важной частью стильных образов. Они придают луку завершенности и особого шарма. В 2025 году модные тренды снова удивляют — на арене появляются аксессуары, которые мечтают примерить все модницы.

Об этом пишет Harper's Bazaar.

Читайте также:

Часто зимой мы забываем об украшениях, думая, что они больше подходят к легким летним нарядам. Но стилисты советуют не отказываться от аксессуаров даже в холодное время. Удачно подобранные серьги, браслеты или колье способны сделать любой образ ярче и стильнее.

Модные тренды украшений 2025 года

Вдохновение 80-ми

Мода 80-х годов возвращается — и это касается не только одежды, но и украшений. Выбирайте массивные золотые цепочки, броши или винтажные серьги, которые напоминают модели из старых глянцевых журналов. Это классика, которая придает уверенности и стиля.

Массивные золотые цепочки возвращаются в моду
Массивная цепочка. Фото: Harper's Bazaar

Очарование жемчуга

Жемчужины всегда в тренде, независимо от сезона. Они могут быть как в виде минималистичных сережек, так и в форме модных чокеров или многослойных ожерелий. Они подойдут для создания элегантного или романтичного образа.

Жемчуг в виде сережек или ожерелья выглядит элегантно
Жемчуг в ожерелье. Фото: Harper's Bazaar

Металлические изгибы

Металлические украшения в этом году выходят на новый уровень. Скульптурные формы из золота или серебра идеально подчеркнут даже самый простой свитер или блузу. Это те акценты, которые добавляют современности вашему стилю.

Металлические изгибы в украшениях имеют достаточно оригинальный вид
Браслет. Фото: Harper's Bazaar

Объемные серьги

Массивные серьги теперь в центре внимания. Длинные, громоздкие, декорированные лентами или кристаллами — они создают яркий акцент и мгновенно привлекают внимание. В 2025 году такие серьги будут на пике популярности.

Объемные серьги добавят романтичности образу
Объемные серьги. Фото: Harper's Bazaar

Серьги-капли

Классические каплевидные серьги идеально дополняют любой образ — от трикотажного костюма до корсета с лосинами. Их лаконичный дизайн в золоте или серебре добавляет сдержанной элегантности.

Серьги-капли снова покоряют тренды
Сережки-капли. Фото: Harper's Bazaar

Кроме этих трендов, стоит обратить внимание на длинные колье с необычными кулонами и громоздкие цепочки. Они были популярными еще несколько лет назад и снова уверенно возвращаются в моду.

Добавьте украшения к своим образам, и вы увидите, как они оживут. В 2025 году аксессуары не просто дополняют стиль — они становятся его центром.

Ранее мы писали о том, как носить браслет в 2025 году.

Также мы сообщали, какие украшения больше не популярны и лишь добавляют возраста.

мода тренды стиль украшения 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:36 Страны Европы осудили действия Газпрома по Приднестровью

19:20 В Николаеве мужчина бросил страйкбольную гранату в кафе — видео

19:11 В Украине хотят отменить Жилищный кодекс — что может измениться

19:06 Суммы впечатляют — сколько платят главам госбанков в Украине

18:53 В Одессе будут судить замглавы облсовета — в чем подозревают

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:51 В Киеве нардепу Шевченко продлили меру пресечения

18:51 Цукерберг сообщил об изменениях на своих социальных платформах

18:42 Киевский чиновник нанес ущерб на ремонте вентиляции — детали

18:24 Никонов рассказал, построят ли в Украине аналог Бурдж Халифа

18:23 Алименты с военного — что делать с долгом после гибели

19:36 Страны Европы осудили действия Газпрома по Приднестровью

19:20 В Николаеве мужчина бросил страйкбольную гранату в кафе — видео

19:11 В Украине хотят отменить Жилищный кодекс — что может измениться

19:06 Суммы впечатляют — сколько платят главам госбанков в Украине

18:53 В Одессе будут судить замглавы облсовета — в чем подозревают

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:51 В Киеве нардепу Шевченко продлили меру пресечения

18:51 Цукерберг сообщил об изменениях на своих социальных платформах

18:42 Киевский чиновник нанес ущерб на ремонте вентиляции — детали

18:24 Никонов рассказал, построят ли в Украине аналог Бурдж Халифа

18:23 Алименты с военного — что делать с долгом после гибели

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Text

16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году