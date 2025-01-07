Украшения 2025 года, которые станут настоящим модным хитом

Кольца на пальцах. Фото: Freepik

Украшения всегда были важной частью стильных образов. Они придают луку завершенности и особого шарма. В 2025 году модные тренды снова удивляют — на арене появляются аксессуары, которые мечтают примерить все модницы.

Об этом пишет Harper's Bazaar.

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Часто зимой мы забываем об украшениях, думая, что они больше подходят к легким летним нарядам. Но стилисты советуют не отказываться от аксессуаров даже в холодное время. Удачно подобранные серьги, браслеты или колье способны сделать любой образ ярче и стильнее.

Модные тренды украшений 2025 года

Вдохновение 80-ми

Мода 80-х годов возвращается — и это касается не только одежды, но и украшений. Выбирайте массивные золотые цепочки, броши или винтажные серьги, которые напоминают модели из старых глянцевых журналов. Это классика, которая придает уверенности и стиля.

Массивная цепочка. Фото: Harper's Bazaar

Очарование жемчуга

Жемчужины всегда в тренде, независимо от сезона. Они могут быть как в виде минималистичных сережек, так и в форме модных чокеров или многослойных ожерелий. Они подойдут для создания элегантного или романтичного образа.

Жемчуг в ожерелье. Фото: Harper's Bazaar

Металлические изгибы

Металлические украшения в этом году выходят на новый уровень. Скульптурные формы из золота или серебра идеально подчеркнут даже самый простой свитер или блузу. Это те акценты, которые добавляют современности вашему стилю.

Браслет. Фото: Harper's Bazaar

Объемные серьги

Массивные серьги теперь в центре внимания. Длинные, громоздкие, декорированные лентами или кристаллами — они создают яркий акцент и мгновенно привлекают внимание. В 2025 году такие серьги будут на пике популярности.

Объемные серьги. Фото: Harper's Bazaar

Серьги-капли

Классические каплевидные серьги идеально дополняют любой образ — от трикотажного костюма до корсета с лосинами. Их лаконичный дизайн в золоте или серебре добавляет сдержанной элегантности.

Сережки-капли. Фото: Harper's Bazaar

Кроме этих трендов, стоит обратить внимание на длинные колье с необычными кулонами и громоздкие цепочки. Они были популярными еще несколько лет назад и снова уверенно возвращаются в моду.

Добавьте украшения к своим образам, и вы увидите, как они оживут. В 2025 году аксессуары не просто дополняют стиль — они становятся его центром.

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