Прикраси 2025 року, які стануть справжнім модним хітом

Каблучки на пальцях. Фото: Freepik

Прикраси завжди були важливою частиною стильних образів. Вони додають луку завершеності та особливого шарму. У 2025 році модні тренди знову дивують — на арені з’являються аксесуари, які мріють приміряти всі модниці.

Про це пише Harper's Bazaar.

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Часто взимку ми забуваємо про прикраси, думаючи, що вони більше пасують до легких літніх нарядів. Але стилісти радять не відмовлятися від аксесуарів навіть у холодну пору. Вдало підібрані сережки, браслети чи кольє здатні зробити будь-який образ яскравішим і стильнішим.

Модні тренди прикрас 2025 року

Натхнення 80-ми

Мода 80-х років повертається — і це стосується не лише одягу, але й прикрас. Обирайте масивні золоті ланцюжки, брошки чи вінтажні сережки, які нагадують моделі зі старих глянцевих журналів. Це класика, що додає впевненості й стилю.

Масивний ланцюжок. Фото: Harper's Bazaar

Чарівність перлин

Перлини завжди у тренді, незалежно від сезону. Вони можуть бути як у вигляді мінімалістичних сережок, так і в формі модних чокерів чи багатошарових намист. Вони підійдуть для створення елегантного або романтичного образу.

Перли у намисті. Фото: Harper's Bazaar

Металеві вигини

Металеві прикраси цього року виходять на новий рівень. Скульптурні форми з золота чи срібла ідеально підкреслять навіть найпростіший светр чи блузу. Це ті акценти, які додають сучасності вашому стилю.

Браслет. Фото: Harper's Bazaar

Об’ємні сережки

Масивні сережки тепер у центрі уваги. Довгі, громіздкі, декоровані стрічками чи кристалами — вони створюють яскравий акцент і миттєво привертають увагу. У 2025 році такі сережки будуть на піку популярності.

Об’ємні сережки. Фото: Harper's Bazaar

Сережки-краплі

Класичні краплеподібні сережки ідеально доповнюють будь-який образ — від трикотажного костюма до корсета з лосинами. Їхній лаконічний дизайн у золоті чи сріблі додає стриманої елегантності.

Сережки-краплі. Фото: Harper's Bazaar

Окрім цих трендів, варто звернути увагу на довгі кольє з незвичайними кулонами та громіздкі ланцюжки. Вони були популярними ще кілька років тому і знову впевнено повертаються в моду.

Додайте прикраси до своїх образів, і ви побачите, як вони оживуть. У 2025 році аксесуари не просто доповнюють стиль — вони стають його центром.

Раніше ми писали про те, як носити браслет у 2025 році.

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