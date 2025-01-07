Прикраси 2025 року, які стануть справжнім модним хітом

Прикраси, які обирають усі — головні тренди 2025 року
Прикраси завжди були важливою частиною стильних образів. Вони додають луку завершеності та особливого шарму. У 2025 році модні тренди знову дивують — на арені з’являються аксесуари, які мріють приміряти всі модниці.
Про це пише Harper's Bazaar.
Часто взимку ми забуваємо про прикраси, думаючи, що вони більше пасують до легких літніх нарядів. Але стилісти радять не відмовлятися від аксесуарів навіть у холодну пору. Вдало підібрані сережки, браслети чи кольє здатні зробити будь-який образ яскравішим і стильнішим.
Модні тренди прикрас 2025 року
Натхнення 80-ми
Мода 80-х років повертається — і це стосується не лише одягу, але й прикрас. Обирайте масивні золоті ланцюжки, брошки чи вінтажні сережки, які нагадують моделі зі старих глянцевих журналів. Це класика, що додає впевненості й стилю.
Чарівність перлин
Перлини завжди у тренді, незалежно від сезону. Вони можуть бути як у вигляді мінімалістичних сережок, так і в формі модних чокерів чи багатошарових намист. Вони підійдуть для створення елегантного або романтичного образу.
Металеві вигини
Металеві прикраси цього року виходять на новий рівень. Скульптурні форми з золота чи срібла ідеально підкреслять навіть найпростіший светр чи блузу. Це ті акценти, які додають сучасності вашому стилю.
Об’ємні сережки
Масивні сережки тепер у центрі уваги. Довгі, громіздкі, декоровані стрічками чи кристалами — вони створюють яскравий акцент і миттєво привертають увагу. У 2025 році такі сережки будуть на піку популярності.
Сережки-краплі
Класичні краплеподібні сережки ідеально доповнюють будь-який образ — від трикотажного костюма до корсета з лосинами. Їхній лаконічний дизайн у золоті чи сріблі додає стриманої елегантності.
Окрім цих трендів, варто звернути увагу на довгі кольє з незвичайними кулонами та громіздкі ланцюжки. Вони були популярними ще кілька років тому і знову впевнено повертаються в моду.
Додайте прикраси до своїх образів, і ви побачите, як вони оживуть. У 2025 році аксесуари не просто доповнюють стиль — вони стають його центром.
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