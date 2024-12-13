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Попрощайтесь с этими вещами в 2025 году — что выйдет из моды

13 декабря 2024 21:05
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Эти вещи потеряют популярность в 2025 году – что будет не в моде
Магазин одежды. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

К концу 2024 года осталось всего несколько недель, и стилисты уже активно обсуждают, какие вещи лишатся своей популярности в следующем сезоне. Хотя кажется, что о трендах 2025 года говорить рано, именно сейчас пора пересмотреть свой гардероб, чтобы избежать стилистических ошибок.

Сайт Новини.LIVE расскажет, какие вещи выйдут из моды.

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Пожалуй, у каждого из нас случались моменты, когда просматривая свои фото, мы думали: "Что я себе думала, когда это одевала?". Такие "модные промахи" встречаются со всеми, но их можно избежать, если знать, какие вещи больше не будут актуальны.

Что уже не в моде

Несмотря на то, что мода циклическая, и многие вещи с 1990-х и 2000-х годов возвращаются в гардеробы, некоторые из них все же постепенно становятся устаревшими. Вот несколько ключевых антитрендов, которые останутся в 2024 году.

Леопардовый принт

Этот анималистический рисунок был любимцем многих, но в 2025 году он уступит место новым трендам. Европейские модницы уже активно экспериментируют с коровьим принтом, так что, вероятно, именно он станет главной альтернативой.

Леопардовый принт больше не в моде
Леопардовая юбка. Фото с Instagram

Джинсы карго

Брюки с большими карманами, которые еще недавно казалось, переживают вторую жизнь, постепенно исчезают из стилистических подборок. В следующем году в тренде будут изящные ткани — шелк, кружево и элегантные крои.

Джинсы карго лучше отложить дальше в 2025 году
Джинсы карго. Фото с Instagram

Массивные кроссовки

Массивные кроссовки утратили свою популярность. В 2025 году в тренде будут базовые модели: классические белые кеды или легкие кроссовки. Массивная подошва уже сейчас выглядит старомодно, поэтому лучше оставить ее в прошлом.

Массивные кроссовки не для 2025 года
Массивные кроссовки. Фото с Instagram

Как выбрать трендовый гардероб на 2025 год

Ведущие стилисты пока не раскрывают все секреты будущих трендов, но некоторые подсказки можно найти в последних коллекциях моды. Новые идеи для весенне-летнего сезона помогут понять, что будет актуально и как оставаться в тренде.

Раньше мы писали о том, какая рубашка из 90-х будет в моде в 2025 году и с чем ее носить.

Также мы рассказывали о вещах, никогда не выходящих из моды.

мода одежда тренды вещи стиль

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Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

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