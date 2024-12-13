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Попрощайтеся з цими речами у 2025 році — що вийде з моди

13 грудня 2024 21:05
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Ці речі втратять популярність у 2025 році — що буде не в моді
Магазин одягу. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

До кінця 2024 року залишилося всього декілька тижнів, і стилісти вже активно обговорюють, які речі втратять свою популярність у наступному сезоні. Хоча здається, що про тренди 2025 року говорити рано, саме зараз час переглянути свій гардероб, аби уникнути стилістичних помилок.

Сайт Новини.LIVE розповість, які речі вийдуть з моди. 

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Мабуть, у кожного з нас траплялися моменти, коли переглядаючи свої фото, ми думали: "Що я собі думала, коли це одягала?". Такі "модні промахи" трапляються з усіма, але їх можна уникнути, якщо знати, які речі більше не будуть актуальними.

Що вже не в моді

Попри те, що мода циклічна, і багато речей з 1990-х та 2000-х років повертаються до гардеробів, деякі з них все ж поступово стають застарілими. Ось кілька ключових антитрендів, які залишаться у 2024-му.

Леопардовий принт

Цей анімалістичний малюнок був улюбленцем багатьох, але у 2025 році він поступиться місцем новим трендам. Європейські модниці вже активно експериментують із коров’ячим принтом, тож, ймовірно, саме він стане головною альтернативою.

Леопардовий принт більше не в моді
Леопардова спідниця. Фото з Instagram

Джинси карго

Штани з великими кишенями, які ще недавно здавалося, переживають друге життя, поступово зникають зі стилістичних добірок. Наступного року в тренді будуть витончені тканини — шовк, мереживо та елегантні крої.

Джинси карго краще відкласти подалі у 2025 році
Джинси карго. Фото з Instagram

Масивні кросівки

Масивні кросівки втратили свою популярність. У 2025-му в тренді будуть базові моделі: класичні білі кеди чи легкі кросівки. Масивна підошва вже зараз має старомодний вигляд, тож краще залишити її у минулому.

Масивні кросівки не для 2025 року
Масивні кросівки. Фото з Instagram

Як обрати трендовий гардероб на 2025 рік

Провідні стилісти поки не розкривають усіх секретів майбутніх трендів, але деякі підказки можна знайти у останніх колекціях моди. Нові ідеї для весняно-літнього сезону допоможуть зрозуміти, що буде актуальним і як залишатися в тренді.

Раніше ми писали про те, яка сорочка із 90-х буде в моді в 2025 році і з чим її носити.

Також ми розповідали про речі, які ніколи не виходять з моди.

 

мода одяг тренди речі стиль

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