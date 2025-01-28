Модные короткие стрижки после 50 — омолаживают и добавляют объем

Яркая женщина после 50 лет. Фото: Freepik

Короткие стрижки — замечательный выбор для женщин после 50. Они не только добавляют стильности, но и делают образ моложе и свежее. С возрастом волосы часто теряют объем и блеск, но правильно подобрана стрижка поможет исправить эту ситуацию.

Новини.LIVE расскажет, на какие стрижки обратить в 2025 году.

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Преимущества коротких стрижек

Легкость в уходе . Минимум времени на укладку — и вы готовы.

. Минимум времени на укладку — и вы готовы. Объем . Текстурированные слои создают впечатление густоты даже на тонких волосах.

. Текстурированные слои создают впечатление густоты даже на тонких волосах. Современный вид . Такие прически добавляют образу стильности.

. Такие прически добавляют образу стильности. Освежение внешности. Короткие стрижки делают лицо моложе и добавляют динамичности.

Какие стрижки попробовать в 2025

Текстурированный боб с челкой набок

Эта прическа подходит для любого типа волос. Она добавляет объем и подчеркивает лицо.

Стрижка боб. Фото из Instagram

Пикси с длинной челкой

Идеальный выбор для стильного образа. Длинная челка обрамляет лицо, а объем на макушке добавляет свежести.

Пикси. Фото из Instagram

Рваный боб

Стрижка выглядит смело и добавляет густоты благодаря текстуре.

Рваный боб. Фото из Instagram

Короткая пикси

Для тех, кто ценит практичность. Такая стрижка освежает внешность и выглядит опрятно даже без укладки.

Короткая пикси. Фото из Instagram

Как выбрать правильную стрижку

Обратите внимание на форму лица. Стрижка должна подчеркивать ваши достоинства.

Учтите состояние волос. Для тонких подойдут многослойные варианты, для густых — легкая градация.

Обговорите с мастером ваши пожелания. Он поможет подобрать вариант, который лучше всего вам подходит.

Помните, что короткие стрижки — это не только о комфорте, но и о стиле. Они помогают выглядеть современно, при этом оставаясь практичными. Выберите свой вариант и почувствуйте, как легко можно освежить свой образ.

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