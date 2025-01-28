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Подарят вторую молодость — модные стрижки для женщин 50+

28 января 2025 16:04
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные короткие стрижки после 50 — омолаживают и добавляют объем
Яркая женщина после 50 лет. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Короткие стрижки — замечательный выбор для женщин после 50. Они не только добавляют стильности, но и делают образ моложе и свежее. С возрастом волосы часто теряют объем и блеск, но правильно подобрана стрижка поможет исправить эту ситуацию.

Новини.LIVE расскажет, на какие стрижки обратить в 2025 году.

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Преимущества коротких стрижек

  • Легкость в уходе. Минимум времени на укладку — и вы готовы.
  • Объем. Текстурированные слои создают впечатление густоты даже на тонких волосах.
  • Современный вид. Такие прически добавляют образу стильности.
  • Освежение внешности. Короткие стрижки делают лицо моложе и добавляют динамичности.

Какие стрижки попробовать в 2025

Текстурированный боб с челкой набок

Эта прическа подходит для любого типа волос. Она добавляет объем и подчеркивает лицо.

Боб пользуется спросом уже много лет
Стрижка боб. Фото из Instagram

Пикси с длинной челкой

Идеальный выбор для стильного образа. Длинная челка обрамляет лицо, а объем на макушке добавляет свежести.

Стрижка пикси на слуху в последнее время
Пикси. Фото из Instagram

Рваный боб

Стрижка выглядит смело и добавляет густоты благодаря текстуре.

Рваный боб способен придать объем волосам
Рваный боб. Фото из Instagram

Короткая пикси

Для тех, кто ценит практичность. Такая стрижка освежает внешность и выглядит опрятно даже без укладки.

Стрижка пикси может быть разной длины
Короткая пикси. Фото из Instagram

Как выбрать правильную стрижку

  • Обратите внимание на форму лица. Стрижка должна подчеркивать ваши достоинства.
  • Учтите состояние волос. Для тонких подойдут многослойные варианты, для густых — легкая градация.
  • Обговорите с мастером ваши пожелания. Он поможет подобрать вариант, который лучше всего вам подходит.

Помните, что короткие стрижки — это не только о комфорте, но и о стиле. Они помогают выглядеть современно, при этом оставаясь практичными. Выберите свой вариант и почувствуйте, как легко можно освежить свой образ.

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