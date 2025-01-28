Модні короткі стрижки після 50 — омолоджують і додають об’єм

Яскрава жінка після 50 років. Фото: Freepik

Короткі стрижки — чудовий вибір для жінок після 50. Вони не тільки додають стильності, а й роблять образ молодшим і свіжішим. З віком волосся часто втрачає об’єм і блиск, але правильно підібрана стрижка допоможе виправити цю ситуацію.

Новини.LIVE розповість, на які стрижки звернути у 2025 році.

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Переваги коротких стрижок

Легкість у догляді . Мінімум часу на укладку — і ви готові.

. Мінімум часу на укладку — і ви готові. Об’єм . Текстуровані шари створюють враження густоти навіть на тонкому волоссі.

. Текстуровані шари створюють враження густоти навіть на тонкому волоссі. Сучасний вигляд . Такі зачіски додають образу стильності.

. Такі зачіски додають образу стильності. Освіження зовнішності. Короткі стрижки роблять обличчя молодшим і додають динамічності.

Які стрижки спробувати у 2025

Текстурований боб із чубчиком набік

Ця зачіска підходить для будь-якого типу волосся. Вона додає об’єм і підкреслює обличчя.

Стрижка боб. Фото з Instagram

Піксі з довгим чубчиком

Ідеальний вибір для стильного вигляду. Довгий чубчик обрамляє обличчя, а об’єм на маківці додає свіжості.

Піксі. Фото з Instagram

Рваний боб

Стрижка має сміливий вигляд й додає густоти завдяки текстурі.

Рваний боб. Фото з Instagram

Коротка піксі

Для тих, хто цінує практичність. Така стрижка освіжає зовнішність і має охайний вигляд навіть без укладки.

Коротка піксі. Фото з Instagram

Як обрати правильну стрижку

Зверніть увагу на форму обличчя. Стрижка має підкреслювати ваші переваги.

Врахуйте стан волосся. Для тонкого підійдуть багатошарові варіанти, для густого — легка градація.

Обговоріть із майстром ваші побажання. Він допоможе підібрати варіант, який найкраще вам підходить.

Короткі стрижки — це не тільки про комфорт, але й про стиль. Вони допомагають мати сучасний вигляд, при цьому залишаючись практичними. Оберіть свій варіант і відчуйте, як легко можна освіжити свій образ.

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