Духи, которые выбирают состоятельные женщины – в чем их секрет

Девушка держит в руках духи. Фото: Freepik

В этом году в мире парфюмерии настоящий бум: ароматы стали еще более интересными, насыщенными и более индивидуальными. Женщины ищут духи, помогающие подчеркнуть их стиль и оставить незабываемое впечатление.

Сайт Новини.LIVE расскажет, что сейчас в тренде.

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Самыми популярными стали ароматы с цветочными, древесными и фруктовыми нотами. Они не только красиво звучат, но раскрываются постепенно, оставляя легкий и привлекательный шлейф.

К каким духам следует присмотреться

Например, "Ganymede" от Marc-Antoine Barrois — это интересный микс кожаных и минеральных нот. Он одновременно стильный и загадочный. А "Kirke" от Tiziana Terenzi привлекает внимание фруктовыми оттенками, создающими ощущение роскоши.

Если любите что-нибудь сладкое и одновременно свежее, обратите внимание на "Bombshell" от Victoria's Secret. Это отличный выбор для ежедневного использования, ведь сочетает цветочные и фруктовые акценты. Легкий, но очень приятный аромат.

Духи. Фото: Freepik

Одним из самых популярных стал "Lost Cherry" от Tom Ford. Его запах спелой вишни с нотками ликера и бобов тонка создает ощущение тепла и женственности. Идеален для вечера, когда хочется выглядеть особо.

Чем покоряют ароматы со шлейфом

Духи с длинным шлейфом не теряют своей популярности. "Ganymede" и "Kirke" стали любимцами благодаря тому, как постепенно раскрываются в течение дня. Они придают образу загадочности и элегантности.

Флакон с духами. Фото: Freepik

Одним словом, пришло время смелых решений в парфюмерии. У вас есть возможность выбрать ароматы, которые лучше подходят для вашего настроения и стиля — от легких ежедневных до насыщенных вечерних. Каждый из них создан для того, чтобы вы чувствовали себя особенной.

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