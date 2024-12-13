Парфуми, які обирають заможні жінки — у чому їх секрет

Парфуми, які пахнуть успіхом, — чому їх обирають багаті люди
Цього року у світі парфумерії справжній бум: аромати стали ще цікавішими, насиченішими і більш індивідуальними. Жінки шукають парфуми, які допомагають підкреслити їхній стиль і залишити незабутнє враження.
Сайт Новини.LIVE розповість, що зараз у тренді.
Найпопулярнішими стали аромати з квітковими, деревними та фруктовими нотами. Вони не тільки красиво звучать, а й розкриваються поступово, залишаючи легкий і привабливий шлейф.
До яких парфумів варто придивитись
Наприклад, "Ganymede" від Marc-Antoine Barrois — це цікавий мікс шкіряних та мінеральних нот. Він одночасно стильний і загадковий. А "Kirke" від Tiziana Terenzi привертає увагу фруктовими відтінками, які створюють відчуття розкоші.
Якщо любите щось солодке і водночас свіже, зверніть увагу на "Bombshell" від Victoria's Secret. Це чудовий вибір для щоденного використання, адже поєднує квіткові та фруктові акценти. Легкий, але дуже приємний аромат.
Одним із найбільш популярних став "Lost Cherry" від Tom Ford. Його запах стиглої вишні з нотками лікеру і бобів тонка створює відчуття тепла і жіночності. Ідеальний для вечора, коли хочеться мати особливий вигляд.
Чим підкорюють аромати зі шлейфом
Парфуми з довгим шлейфом не втрачають своєї популярності. "Ganymede" і "Kirke" стали улюбленцями завдяки тому, як поступово розкриваються протягом дня. Вони додають образу загадковості й елегантності.
Одним словом, настав час сміливих рішень у парфумерії. У вас є можливість обрати аромати, які найкраще пасують до вашого настрою і стилю — від легких щоденних до насичених вечірніх. Кожен із них створений для того, щоб ви відчували себе особливою.
Раніше ми писали про те, що Трамп випустив нову лінію парфумів і відзначився їх рекламою за участі дружини Байдена.
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