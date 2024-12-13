Парфуми, які обирають заможні жінки — у чому їх секрет

Дівчина тримає в руках парфуми. Фото: Freepik

Цього року у світі парфумерії справжній бум: аромати стали ще цікавішими, насиченішими і більш індивідуальними. Жінки шукають парфуми, які допомагають підкреслити їхній стиль і залишити незабутнє враження.

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Найпопулярнішими стали аромати з квітковими, деревними та фруктовими нотами. Вони не тільки красиво звучать, а й розкриваються поступово, залишаючи легкий і привабливий шлейф.

До яких парфумів варто придивитись

Наприклад, "Ganymede" від Marc-Antoine Barrois — це цікавий мікс шкіряних та мінеральних нот. Він одночасно стильний і загадковий. А "Kirke" від Tiziana Terenzi привертає увагу фруктовими відтінками, які створюють відчуття розкоші.

Якщо любите щось солодке і водночас свіже, зверніть увагу на "Bombshell" від Victoria's Secret. Це чудовий вибір для щоденного використання, адже поєднує квіткові та фруктові акценти. Легкий, але дуже приємний аромат.

Парфуми. Фото: Freepik

Одним із найбільш популярних став "Lost Cherry" від Tom Ford. Його запах стиглої вишні з нотками лікеру і бобів тонка створює відчуття тепла і жіночності. Ідеальний для вечора, коли хочеться мати особливий вигляд.

Чим підкорюють аромати зі шлейфом

Парфуми з довгим шлейфом не втрачають своєї популярності. "Ganymede" і "Kirke" стали улюбленцями завдяки тому, як поступово розкриваються протягом дня. Вони додають образу загадковості й елегантності.

Флакон з парфумами. Фото: Freepik

Одним словом, настав час сміливих рішень у парфумерії. У вас є можливість обрати аромати, які найкраще пасують до вашого настрою і стилю — від легких щоденних до насичених вечірніх. Кожен із них створений для того, щоб ви відчували себе особливою.

Раніше ми писали про те, що Трамп випустив нову лінію парфумів і відзначився їх рекламою за участі дружини Байдена.

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