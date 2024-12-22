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Пакуем чемодан — какие вещи понадобятся в поездке

22 декабря 2024 10:23
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Что с одежды взять в отпуск - советы путешественникам
Чемодан с вещами. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Поездка, даже короткая, может превратиться в настоящее испытание для тех, кто не любит паковать чемоданы. Постоянные сомнения, какие вещи брать и сколько их нужно, заканчиваются тем, что половина багажа остается не распакованной.

На сайте Martha Stewart рассказали, как избежать этих ошибок и собрать только то, что действительно пригодится.

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С чего начать сборы в путешествие

Упаковка начинается не с чемодана, а с планирования. Задайте себе несколько обычных вопросов:

  • Куда уезжаю? Если это отдых в горах, вам понадобится теплая одежда. Для пляжного релакса хватит легкой одежды.
  • Какова цель путешествия? Будь то прогулки по городу, кемпинг или визит к друзьям — каждый сценарий требует разного подхода.
  • Какая погода? Проверьте прогноз во избежание неприятных сюрпризов.
  • Будет ли возможность стирать одежду? Если да, можно взять меньшее количество вещей.
В путешествие следует выбрать только самое необходимое из одежды
Чемодан. Фото: Freepik

Сколько одежды брать

Для недельного путешествия количество вещей можно ограничить несколькими основными категориями.

  1. Брюки: три пары хватит с головой. К примеру, одни джинсы, одни легкие штаны и шорты на жаркую погоду.
  2. Топы: четыре разных топа подойдут для разных ситуаций. Выберите универсальные модели, которые легко комбинируются.
  3. Нижнее белье: здесь не экономьте. Восемь пар нижнего белья и носков для недели — оптимальный вариант.
  4. Обувь: две или три пары. Удобные кроссовки для прогулок, босоножки для жарких дней и нечто изысканное для особых случаев.
  5. Одежда для сна: двух пижам достаточно, если вы не меняете их каждый вечер.
  6. Куртки или свитера: одна теплая верхняя одежда и несколько вещей для многослойных комбинаций.
Не стоит перегружать багаж
Вещи для поездки. Фото: Freepik

Чтобы оптимизировать пространство в чемодане скручивайте одежду в рулоны — это сэкономит место. Используйте специальные органайзеры или пакеты для сортировки вещей. Самые тяжелые вещи, как обувь, кладите на дно.

Не перегружайте багаж

Путешествие должно быть приятным, а не омраченным тяжелым чемоданом. Правильная планировка поможет избежать лишних затрат времени и сил на вещи, которые могут и не понадобиться.

Раньше мы писали о трендовых вещах, которые никогда не теряют свою актуальность.

Также мы сообщали, какие вещи потеряют свою актуальность в 2025 году.

поездки путешествие мода одежда вещи

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Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

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