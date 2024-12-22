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Пакуємо валізу — які речі знадобляться в поїздці

22 грудня 2024 10:23
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Що з одягу взяти у відпустку — поради мандрівникам
Валіза з речами. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Поїздка, навіть коротка, може перетворитися на справжнє випробування для тих, хто не любить пакувати валізи. Постійні сумніви, які речі брати і скільки їх потрібно, часто закінчуються тим, що половина багажу залишається нерозпакованою.

На сайті Martha Stewart розповіли, як уникнути цих помилок і зібрати лише те, що дійсно стане у пригоді.

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Пакування починається не з валізи, а з планування. Задайте собі кілька простих питань:

  • Куди їду? Якщо це відпочинок у горах, вам знадобиться теплий одяг. Для пляжного релаксу вистачить легкого одягу.
  • Яка мета подорожі? Чи це прогулянки містом, чи кемпінг, чи візит до друзів — кожен сценарій вимагає різного підходу.
  • Яка погода? Перевірте прогноз, щоб уникнути неприємних сюрпризів.
  • Чи буде можливість прати одяг? Якщо так, можна взяти менше речей.
В подорож варто обрати тільки саме необхідне з одягу
Валіза. Фото: Freepik

Скільки одягу брати

Для тижневої подорожі кількість речей можна обмежити кількома основними категоріями.

  1. Штани: три пари вистачить з головою. Наприклад, одні джинси, одні легкі штани і шорти на спекотну погоду.
  2. Топи: чотири різні топи підійдуть для різних ситуацій. Вибирайте універсальні моделі, які легко комбінуються.
  3. Спідня білизна: тут не економте. Вісім пар спідньої білизни та шкарпеток для тижня — оптимальний варіант.
  4. Взуття: дві або три пари. Зручні кросівки для прогулянок, босоніжки для спекотних днів і щось вишукане для особливих випадків.
  5. Одяг для сну: двох піжам достатньо, якщо ви не змінюєте їх щовечора.
  6. Куртки чи светри: один теплий верхній одяг і кілька речей для багатошарових комбінацій.
Не варто переватанжувати багаж
Речі для поїздки. Фото: Freepik

Щоб оптимізувати простір у валізі скручуйте одяг у рулони — це зекономить місце. Використовуйте спеціальні органайзери чи пакети для сортування речей. Найважчі речі, як взуття, кладіть на дно.

Не перевантажуйте багаж

Подорож має бути приємною, а не затьмареною тяжкою валізою. Правильне планування допоможе уникнути зайвих витрат часу і сил на речі, які можуть і не знадобитися. 

Раніше ми писали про трендові речі, які ніколи не втрачають свою актуальність. 

Також ми повідомляли, які речі якраз втратять свою актуальність у 2025 році. 

поїздки подорож мода одяг речі

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