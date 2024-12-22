Що з одягу взяти у відпустку — поради мандрівникам

Валіза з речами. Фото: Freepik

Поїздка, навіть коротка, може перетворитися на справжнє випробування для тих, хто не любить пакувати валізи. Постійні сумніви, які речі брати і скільки їх потрібно, часто закінчуються тим, що половина багажу залишається нерозпакованою.

На сайті Martha Stewart розповіли, як уникнути цих помилок і зібрати лише те, що дійсно стане у пригоді.

Читайте також:

З чого почати збори в подорож

Пакування починається не з валізи, а з планування. Задайте собі кілька простих питань:

Куди їду? Якщо це відпочинок у горах, вам знадобиться теплий одяг. Для пляжного релаксу вистачить легкого одягу.

Якщо це відпочинок у горах, вам знадобиться теплий одяг. Для пляжного релаксу вистачить легкого одягу. Яка мета подорожі? Чи це прогулянки містом, чи кемпінг, чи візит до друзів — кожен сценарій вимагає різного підходу.

Чи це прогулянки містом, чи кемпінг, чи візит до друзів — кожен сценарій вимагає різного підходу. Яка погода? Перевірте прогноз, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Перевірте прогноз, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Чи буде можливість прати одяг? Якщо так, можна взяти менше речей.

Валіза. Фото: Freepik

Скільки одягу брати

Для тижневої подорожі кількість речей можна обмежити кількома основними категоріями.

Штани: три пари вистачить з головою. Наприклад, одні джинси, одні легкі штани і шорти на спекотну погоду. Топи: чотири різні топи підійдуть для різних ситуацій. Вибирайте універсальні моделі, які легко комбінуються. Спідня білизна: тут не економте. Вісім пар спідньої білизни та шкарпеток для тижня — оптимальний варіант. Взуття: дві або три пари. Зручні кросівки для прогулянок, босоніжки для спекотних днів і щось вишукане для особливих випадків. Одяг для сну: двох піжам достатньо, якщо ви не змінюєте їх щовечора. Куртки чи светри: один теплий верхній одяг і кілька речей для багатошарових комбінацій.

Речі для поїздки. Фото: Freepik

Щоб оптимізувати простір у валізі скручуйте одяг у рулони — це зекономить місце. Використовуйте спеціальні органайзери чи пакети для сортування речей. Найважчі речі, як взуття, кладіть на дно.

Не перевантажуйте багаж

Подорож має бути приємною, а не затьмареною тяжкою валізою. Правильне планування допоможе уникнути зайвих витрат часу і сил на речі, які можуть і не знадобитися.

Раніше ми писали про трендові речі, які ніколи не втрачають свою актуальність.

Також ми повідомляли, які речі якраз втратять свою актуальність у 2025 році.