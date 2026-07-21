Ошибки в макияже, которые добавляют возраста: чего не стоит делать

Макияж. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Многие уверены, что макияж помогает скрыть возрастные изменения. Но бывает и наоборот: несколько неудачных приемов могут сделать лицо более уставшим и визуально добавить несколько лет. И дело не в количестве косметики, а в том, насколько она соответствует возрасту и состоянию кожи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Какой макияж будет всегда уместен

В 20 лет главное — знать меру. Молодой коже обычно не нужен плотный тон или сложный контуринг. Если нанести слишком много средств, естественная свежесть просто исчезнет. Слишком темные брови, толстые стрелки и объемные накладные ресницы тоже часто выглядят тяжелее, чем хотелось бы. Гораздо лучше смотрится легкий тон или ВВ-крем, аккуратно оформленные брови и один акцент — либо на глазах, либо на губах.

После 30 лет многие женщины начинают маскировать первые мелкие морщинки большим количеством пудры или плотными тональными средствами. Однако это лишь подчеркивает текстуру кожи. Если хочется, чтобы лицо выглядело свежее, стоит обратить внимание на средства с легким естественным сиянием. Кремовые румяна также освежают лицо значительно лучше, чем сухие. А вместо четкой черной подводки можно легко растушевать тени — взгляд сразу станет более открытым.

После 40 лет особенно важно пересмотреть привычный набор косметики. То, что хорошо смотрелось десять лет назад, сейчас может действовать совсем иначе. Плотный тон часто скапливается в мелких складках, а большое количество пудры делает кожу более сухой на вид. Не лучшая идея и полностью обводить глаза темным карандашом — это визуально делает их меньше. Лучше сделать легкий акцент на верхнем веке, а бровям придать естественную форму без резких контуров.

После 50 лет на первый план выходит увлажнение. Если коже не хватает влаги, матовые текстуры только подчеркнут это. Именно поэтому многие визажисты советуют перейти на более кремовые продукты. Легкий тон с ухаживающими компонентами, кремовые румяна и помады с сатиновым или глянцевым финишем помогают сделать лицо более живым. А вот с бронзером стоит быть осторожной, особенно если он очень темный.

В 60 лет макияж должен оставаться максимально легким. Плотное покрытие уже не скроет возрастные изменения, а лишь сделает их более заметными. Вместо классического тонального крема можно использовать CC-крем или легкое тонирующее средство. Глаза тоже не стоит перегружать: немного туши на верхних ресницах и спокойные оттенки теней будут выглядеть гораздо естественнее. Для губ лучше выбирать увлажняющие помады натуральных оттенков.

После 70 лет главное правило остается неизменным — чем меньше косметики, тем лучше. Не нужно пытаться полностью скрыть возрастные изменения. Гораздо красивее выглядит ухоженная кожа с легким естественным сиянием, а не толстый слой тонального крема. Достаточно немного выровнять тон, придать цвет губам и совсем немного подчеркнуть ресницы.

В конце концов, молодой вид зависит не от количества косметики. Часто достаточно изменить текстуры, отказаться от излишней матовости и не перегружать лицо большим количеством средств. Легкий макияж почти всегда выглядит дороже, свежее и естественнее.

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