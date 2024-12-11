Стильные стрижки, которые молодят и не нуждаются в ежедневной укладке

Девушка собирается делать стрижку. Фото: Freepik

Современным женщинам важно выглядеть стильно, не тратя много времени на уход за волосами. Каждая минута утром — на вес золота. К счастью, стилисты подготовили подборку из пяти причесок, которые не только омолаживают, но и выглядят стильно без лишних усилий.

Сайт Новини.LIVE расскажет об этих прически подробнее.

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Удлиненное каре

Эта прическа—– идеальный выбор для обладательниц волнистых или пышных волос. Удлиненное каре позволяет создать эффект "легких пляжных локонов" без укладок. Достаточно высушить волосы феном, и вы уже готовы покорять мир с нежным и романтичным образом.

Длина каре. Фото с Instagram

Пикси

Короткая стрижка пикси давно стала символом смелости и элегантности. Она придает образу женственности и сексуальности. Благодаря своей форме пикси всегда выглядит объемно, а для разнообразия можно экспериментировать с укладкой челки.

Стрижка пикси. Фото с Instagram

Wolfcut

Этот стиль завоевал популярность благодаря западным знаменитостям. Wolfcut — отличный вариант для тонких волос, ведь градуировка создает эффект объема. Прическа придает образу динамики и современности, при этом не нуждаясь в сложном уходе.

Стрижка Wolfcut. Фото с Instagram

Каскад с перепадом

Непослушные волосы больше не проблема, если выбрать эту стрижку. Каскад с перепадом позволяет создавать стильный образ буквально за минуту — просто встряхните волосы, и вы готовы! Это идеальный вариант для тех, кто всегда спешит, но хочет смотреться безупречно.

Стрижка каскада. Фото с Instagram

Рваный боб

Для обладательниц прямых волос рваный боб станет настоящим спасением. Благодаря его форме волосы легко держат объем без всякой укладки.

Стрижка рваный боб. Фото с Instagram

Эта прическа выглядит современно и придает уверенности в себе.

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