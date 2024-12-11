Стильные стрижки, которые молодят и не нуждаются в ежедневной укладке

Омолаживающие стрижки, которые не нужно укладывать — мечта каждой
Современным женщинам важно выглядеть стильно, не тратя много времени на уход за волосами. Каждая минута утром — на вес золота. К счастью, стилисты подготовили подборку из пяти причесок, которые не только омолаживают, но и выглядят стильно без лишних усилий.
Сайт Новини.LIVE расскажет об этих прически подробнее.
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Удлиненное каре
Эта прическа—– идеальный выбор для обладательниц волнистых или пышных волос. Удлиненное каре позволяет создать эффект "легких пляжных локонов" без укладок. Достаточно высушить волосы феном, и вы уже готовы покорять мир с нежным и романтичным образом.
Пикси
Короткая стрижка пикси давно стала символом смелости и элегантности. Она придает образу женственности и сексуальности. Благодаря своей форме пикси всегда выглядит объемно, а для разнообразия можно экспериментировать с укладкой челки.
Wolfcut
Этот стиль завоевал популярность благодаря западным знаменитостям. Wolfcut — отличный вариант для тонких волос, ведь градуировка создает эффект объема. Прическа придает образу динамики и современности, при этом не нуждаясь в сложном уходе.
Каскад с перепадом
Непослушные волосы больше не проблема, если выбрать эту стрижку. Каскад с перепадом позволяет создавать стильный образ буквально за минуту — просто встряхните волосы, и вы готовы! Это идеальный вариант для тех, кто всегда спешит, но хочет смотреться безупречно.
Рваный боб
Для обладательниц прямых волос рваный боб станет настоящим спасением. Благодаря его форме волосы легко держат объем без всякой укладки.
Эта прическа выглядит современно и придает уверенности в себе.
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