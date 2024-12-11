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Омолоджуючі стрижки, які не треба вкладати — про них мріє кожна

11 грудня 2024 16:03
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Стильні стрижки, які молодять і не потребують щоденної укладки
Дівчина збирається робити стрижку. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Сучасним жінкам важливо виглядати стильно, не витрачаючи багато часу на догляд за волоссям. Адже кожна хвилина зранку — на вагу золота. На щастя, стилісти підготували добірку з п’яти зачісок, які не тільки омолоджують, а й мають стильний вигляд без зайвих зусиль.

Сайт Новини.LIVE розповість про ці зачіски детальніше.

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Подовжене каре

Ця зачіска — ідеальний вибір для власниць хвилястого чи пишного волосся. Подовжене каре дозволяє створити ефект "легких пляжних локонів" без жодних укладок. Достатньо висушити волосся феном, і ви вже готові підкорювати світ із ніжним і романтичним образом.

Омолоджуючі стрижки, які не треба вкладати — про них мріє кожна - фото 1
Подовжине каре. Фото з Instagram

Піксі

Коротка стрижка піксі давно стала символом сміливості та елегантності. Вона додає образу жіночності та сексуальності. Завдяки своїй формі піксі завжди має об’ємний вигляд, а для різноманіття можна експериментувати з укладанням чубчика.

Омолоджуючі стрижки, які не треба вкладати — про них мріє кожна - фото 2
Стрижка піксі. Фото з Instagram

Wolfcut

Цей стиль завоював популярність завдяки західним знаменитостям. Wolfcut — чудовий варіант для тонкого волосся, адже градуювання створює ефект об’єму. Зачіска додає образу динаміки й сучасності, при цьому не потребуючи складного догляду.

Омолоджуючі стрижки, які не треба вкладати — про них мріє кожна - фото 3
Стрижка Wolfcut. Фото з Instagram

Каскад із перепадом

Неслухняне волосся більше не проблема, якщо обрати цю стрижку. Каскад із перепадом дозволяє створювати стильний образ буквально за хвилину — просто струсніть волосся, і ви готові! Це ідеальний варіант для тих, хто завжди поспішає, але хоче мати бездоганний вигляд.

Омолоджуючі стрижки, які не треба вкладати — про них мріє кожна - фото 4
Стрижка каскад. Фото з Instagram

Рваний боб

Для власниць прямого волосся рваний боб стане справжнім порятунком. Завдяки його формі волосся легко тримає об’єм без жодного укладання.

Омолоджуючі стрижки, які не треба вкладати — про них мріє кожна - фото 5
Стрижка рваний боб. Фото з Instagram

Ця зачіска має сучасний вигляд та додає впевненості у собі.

Раніше ми писали про зачіску, яка в перспективі може стати головним трендом 2025 року.

Також ми повідомляли про універсальні стрижки, що будуть пасувати кожній жінці.

мода тренди стрижки краса стиль

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