Стильні стрижки, які молодять і не потребують щоденної укладки

Дівчина збирається робити стрижку. Фото: Freepik

Сучасним жінкам важливо виглядати стильно, не витрачаючи багато часу на догляд за волоссям. Адже кожна хвилина зранку — на вагу золота. На щастя, стилісти підготували добірку з п’яти зачісок, які не тільки омолоджують, а й мають стильний вигляд без зайвих зусиль.

Сайт Новини.LIVE розповість про ці зачіски детальніше.

Читайте також:

Стрижки, що дарують другу молодість

Подовжене каре

Ця зачіска — ідеальний вибір для власниць хвилястого чи пишного волосся. Подовжене каре дозволяє створити ефект "легких пляжних локонів" без жодних укладок. Достатньо висушити волосся феном, і ви вже готові підкорювати світ із ніжним і романтичним образом.

Подовжине каре. Фото з Instagram

Піксі

Коротка стрижка піксі давно стала символом сміливості та елегантності. Вона додає образу жіночності та сексуальності. Завдяки своїй формі піксі завжди має об’ємний вигляд, а для різноманіття можна експериментувати з укладанням чубчика.

Стрижка піксі. Фото з Instagram

Wolfcut

Цей стиль завоював популярність завдяки західним знаменитостям. Wolfcut — чудовий варіант для тонкого волосся, адже градуювання створює ефект об’єму. Зачіска додає образу динаміки й сучасності, при цьому не потребуючи складного догляду.

Стрижка Wolfcut. Фото з Instagram

Каскад із перепадом

Неслухняне волосся більше не проблема, якщо обрати цю стрижку. Каскад із перепадом дозволяє створювати стильний образ буквально за хвилину — просто струсніть волосся, і ви готові! Це ідеальний варіант для тих, хто завжди поспішає, але хоче мати бездоганний вигляд.

Стрижка каскад. Фото з Instagram

Рваний боб

Для власниць прямого волосся рваний боб стане справжнім порятунком. Завдяки його формі волосся легко тримає об’єм без жодного укладання.

Стрижка рваний боб. Фото з Instagram

Ця зачіска має сучасний вигляд та додає впевненості у собі.

Раніше ми писали про зачіску, яка в перспективі може стати головним трендом 2025 року.

Також ми повідомляли про універсальні стрижки, що будуть пасувати кожній жінці.