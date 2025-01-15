Модные советы для 50-летних — что стоит носить в 2025 году

Стильная женщина. Фото: Freepik

Стиль — это не только про тренды, но и про умение подчеркивать свои достоинства и скрывать недостатки. После 50 лет в гардеробе становится важнее баланс между комфортом и элегантностью.

Блогер Татьяна Трощинская рассказала, от каких вещей стоит отказаться, а что, наоборот, добавить в свой стиль, чтобы выглядеть безупречно.

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Первым делом, обратите внимание на аксессуары. Большие сумки, которые больше похожи на базарные сумки, оставьте в прошлом. Их место должны занять элегантные клатчи или среднего размера сумки сдержанных оттенков. Это не только придает образу аккуратности, но и делает его более современным.

Сумка-тоут. Фото из Instagram

Не менее важны украшения — выбирайте качественные, лаконичные модели, которые подчеркнут ваш статус и стиль. Дешевая бижутерия портит даже самую дорогую одежду.

Что касается цветов, то платья ярко-красного оттенка лучше избегать. Они могут подчеркивать возрастные изменения на лице, в частности красные капилляры. Вместо этого отдавайте предпочтение пастельным и приглушенным тонам, которые освежают внешность.

Красный свитер. Фото из Instagram

Одежду со смешными или слишком детскими принтами также лучше отложить — бабочки, грибочки или другие забавные рисунки выглядят несерьезно. Выбор должен остановиться на однотонных или сдержанных узорах.

Среди вещей, от которых лучше отказаться, — брюки с резинкой. Они создают слишком домашний вид и делают образ неопрятным. Вместо них лучше выбрать брюки или джинсы классического кроя, которые сидят по фигуре и выглядят аккуратно.

Прямые джинсы. Фото из Instagram

Избегайте и глубоких вырезов, как на груди, так и на спине. Они могут выглядеть неуместно и лишь привлекать внимание к недостаткам.

Но элегантность не означает отказ от женственности. Юбки длины миди или макси — идеальный вариант для создания стильного образа. Они вытягивают силуэт, скрывают недостатки фигуры и добавляют грации. Платья прямого кроя в пастельных тонах также должны стать базовым элементом гардероба. Дополните их массивными, но сдержанными украшениями — это добавит шарма.

Платье прямого кроя. Фото из Instagram

Неотъемлемой частью гардероба является классическая рубашка. Белую или голубую модель можно носить с брюками, жакетом или юбкой, создавая универсальные и стильные образы. Кардиганы и свитера также остаются актуальными. Носите их поверх платья или блузы, добавляя образу уюта и изысканности.

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