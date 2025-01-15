Модні поради для 50-річних — що варто носити у 2025 році

Стильна жінка. Фото: Freepik

Стиль — це не лише про тренди, а й про вміння підкреслювати свої переваги та приховувати недоліки. Після 50 років у гардеробі стає важливішим баланс між комфортом і елегантністю.

Блогерка Тетяна Трощинська розповіла, від яких речей варто відмовитися, а що, навпаки, додати до свого стилю, щоб мати бездоганний вигляд.

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Перш за все, зверніть увагу на аксесуари. Великі сумки, які більше схожі на базарні торби, залиште в минулому. Їх місце мають зайняти елегантні клатчі або середнього розміру сумки стриманих відтінків. Це не лише додає образу акуратності, а й робить його більш сучасним.

Сумка-тоут. Фото з Instagram

Не менш важливі прикраси — обирайте якісні, лаконічні моделі, які підкреслять ваш статус і стиль. Дешева біжутерія псує навіть найдорожчий одяг.

Щодо кольорів, то суконь яскраво-червоного відтінку краще уникати. Вони можуть підкреслювати вікові зміни на обличчі, зокрема червоні капіляри. Замість цього надавайте перевагу пастельним і приглушеним тонам, які освіжають зовнішність.

Червоний светр. Фото з Instagram

Одяг зі смішними або занадто дитячими принтами також краще відкласти — метелики, грибочки чи інші кумедні малюнки мають несерйозний вигляд. Вибір має зупинитися на однотонних або стриманих візерунках.

Серед речей, від яких краще відмовитися, — штани з гумкою. Вони створюють надто домашній вигляд і роблять образ неохайним. Замість них краще обрати штани або джинси класичного крою, які сидять по фігурі та мають акуратний вигляд.

Прямі джинси. Фото з Instagram

Уникайте й глибоких вирізів, як на грудях, так і на спині. Вони можуть мати недоречний вигляд і лише привертати увагу до недоліків.

Проте елегантність не означає відмову від жіночності. Спідниці довжини міді або максі – ідеальний варіант для створення стильного образу. Вони витягують силует, приховують недоліки фігури та додають грації. Сукні прямого крою в пастельних тонах також мають стати базовим елементом гардероба. Доповніть їх масивними, але стриманими прикрасами — це додасть шарму.

Сукня прямого крою. Фото з Instagram

Невід'ємною частиною гардероба є класична сорочка. Білу або блакитну модель можна носити зі штанами, жакетом чи спідницею, створюючи універсальні та стильні образи. Кардигани та светри також залишаються актуальними. Носіть їх поверх сукні чи блузи, додаючи образу затишку та вишуканості.

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