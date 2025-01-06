Самый модный маникюр 2025 — новый тренд, который вас удивит

Девушка с красивым маникюром. Фото: Freepik

Каждая зима приносит что-то особенное, и в этом году настоящим хитом стал "ледовый маникюр". Это не просто тренд — это настоящее зимнее искусство на ваших ногтях. Нежные холодные оттенки, похожие на морозные узоры и снежные вершины, дарят ощущение свежести и праздничного настроения.

Новини.LIVE расскажет о том, что такое ледовый маникюр.

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Ледовый маникюр подходит всем и для любого случая. Он выглядит одновременно элегантно и сдержанно, поэтому его легко адаптировать как для офиса, так и для новогодней вечеринки. Можно оставить его простым и минималистичным или добавить деталей — стразы, снежинки или переливы, напоминающие морозную ночь.

Стильный маникюр. Фото из Instagram

Как сделать такой маникюр дома

Что замечательно, "ледовый маникюр" можно легко повторить самостоятельно, даже без особых навыков. Вот простой план:

Придайте ногтям форму, аккуратно уберите кутикулу. Нанесите базовое покрытие и дождитесь, пока оно высохнет. Выберите лак холодного оттенка (белый, голубой или серебристый). Для более яркого эффекта нанесите два слоя. Используйте блестки, наклейки или декоративные элементы — например, маленькие снежинки или звездочки. Покройте все топом для блеска.

Зимний дизайн маникюра. Фото из Instagram

В чем секрет успеха

Ледовый маникюр — это больше, чем просто выбор цветов. Это про атмосферу, которую вы создаете. Он добавляет вашим образам легкости и зимней сказочности.

Оригинальный маникюр. Фото из Instagram

Даже если вы не мастер маникюра, немного фантазии, терпения — и ваши ногти будут выглядеть, будто с обложки модного журнала.

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