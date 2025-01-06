Самый модный маникюр 2025 — новый тренд, который вас удивит

Новый маникюр 2025 — вы точно такого еще не видели
Каждая зима приносит что-то особенное, и в этом году настоящим хитом стал "ледовый маникюр". Это не просто тренд — это настоящее зимнее искусство на ваших ногтях. Нежные холодные оттенки, похожие на морозные узоры и снежные вершины, дарят ощущение свежести и праздничного настроения.
Новини.LIVE расскажет о том, что такое ледовый маникюр.
Почему все в восторге от нового маникюра 2025
Ледовый маникюр подходит всем и для любого случая. Он выглядит одновременно элегантно и сдержанно, поэтому его легко адаптировать как для офиса, так и для новогодней вечеринки. Можно оставить его простым и минималистичным или добавить деталей — стразы, снежинки или переливы, напоминающие морозную ночь.
Как сделать такой маникюр дома
Что замечательно, "ледовый маникюр" можно легко повторить самостоятельно, даже без особых навыков. Вот простой план:
- Придайте ногтям форму, аккуратно уберите кутикулу.
- Нанесите базовое покрытие и дождитесь, пока оно высохнет.
- Выберите лак холодного оттенка (белый, голубой или серебристый). Для более яркого эффекта нанесите два слоя.
- Используйте блестки, наклейки или декоративные элементы — например, маленькие снежинки или звездочки.
- Покройте все топом для блеска.
В чем секрет успеха
Ледовый маникюр — это больше, чем просто выбор цветов. Это про атмосферу, которую вы создаете. Он добавляет вашим образам легкости и зимней сказочности.
Даже если вы не мастер маникюра, немного фантазии, терпения — и ваши ногти будут выглядеть, будто с обложки модного журнала.
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