Наймодніший манікюр 2025 — новий тренд, який вас здивує

Дівчина з гарним манікюром. Фото: Freepik

Кожна зима приносить щось особливе, і цього року справжнім хітом став "льодовий манікюр". Це не просто тренд — це справжнє зимове мистецтво на ваших нігтях. Ніжні холодні відтінки, схожі на морозні візерунки та сніжні вершини, дарують відчуття свіжості та святкового настрою.

Новини.LIVE розповість про те, що таке льодовий манікюр.

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Льодовий манікюр підходить усім і для будь-якої нагоди. Він має одночасно елегантний і стриманий вигляд, тому його легко адаптувати як для офісу, так і для новорічної вечірки. Можна залишити його простим і мінімалістичним або додати деталей — стрази, сніжинки чи переливи, що нагадують морозну ніч.

Стильний манікюр. Фото з Instagram

Як зробити такий манікюр вдома

Що чудово, "льодовий манікюр" можна легко повторити самостійно, навіть без особливих навичок. Ось простий план:

Надайте нігтям форму, акуратно приберіть кутикулу. Нанесіть базове покриття і дочекайтеся, поки воно висохне. Виберіть лак холодного відтінку (білий, блакитний чи сріблястий). Для яскравішого ефекту нанесіть два шари. Використовуйте блискітки, наклейки або декоративні елементи — наприклад, маленькі сніжинки чи зірочки. Покрийте все топом для блиску.

Зимовий дизайн манікюру. Фото з Instagram

У чому секрет успіху

Льодовий манікюр — це більше, ніж просто вибір кольорів. Це про атмосферу, яку ви створюєте. Він додає вашим образам легкості та зимової казковості.

Оригінальний френч. Фото з Instagram

Навіть якщо ви не майстер манікюру, трохи фантазії, терпіння — і ваші нігті будуть мати вигляд, ніби з обкладинки модного журналу.

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