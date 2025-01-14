Модницы выбирают сноуферы — трендовая обувь зимы-2025

Женщина в зимнем образе. Фото: Freepik

Сноуферы — это обувь, которая сломала все стереотипы о стиле и комфорте. Представьте кроссовки, которые выглядят так элегантно, что их хочется носить даже с классическими образами, и лоферы, которые настолько удобны, что хочется ходить в них целый день.

В Vogue рассказали об этом подробнее.

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Это сочетание стало настоящим трендом, вдохновленным атмосферой 90-х, стилем "нулевых" и современной любовью к удобству во всем. Особую популярность сноуферы приобрели после показа Джунии Ватанабе, который представил модель New Balance 1906L на Неделе моды в Париже.

Почему сноуферы — это универсальный выбор

Эта обувь, которая подходит абсолютно ко всему. Нужен расслабленный образ? Наденьте джинсы, простую белую футболку, дополните оверсайз блейзером, и для акцента накиньте свитер на плечи. Хочется больше элегантности? Клетчатая юбка, высокие носки и стильная искусственная шуба создадут идеальный тандем.

В сноуферах главное — это свобода экспериментов: миксуйте, ищите свои варианты, и ваш образ точно будет особенным.

Сноуферы в образе. Фото из Instagram

Таким образом, сегодня мода перестала быть чем-то строгим. Спортивные бренды добавляют стильные детали в коллекции, а люксовые марки включают элементы уличного стиля. Сноуферы прекрасно вписываются в этот тренд, потому что они о свободе выбора.

Хотите что-то простое и классическое — они подойдут. Хотите чего-то необычного — это тоже про них.

Сирые сноуферы. Фото из Instagram

Сноуферы — это про комфорт без компромиссов, стиль без правил и свободу быть собой. Они для тех, кто ценит легкость во всем — от движения до выбора образа.

Ранее мы писали о том, какую стильную обувь носят все модницы в январе 2025.

Также мы сообщали, какие модели кроссовок будут популярными в этом году.