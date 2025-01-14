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Нове гібридне взуття — сноуфери стали хітом зими-2025

14 січня 2025 18:20
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модниці обирають сноуфери — трендове взуття зими-2025
Жінка в зимовому образі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Сноуфери — це взуття, яке зламало всі стереотипи про стиль і комфорт. Уявіть кросівки, які мають такий елегантний вигляд, що їх хочеться носити навіть із класичними образами, і лофери, які настільки зручні, що хочеться ходити в них цілий день.

У Vogue розповіли про це детальніше.

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Це поєднання стало справжнім трендом, натхненним атмосферою 90-х, стилем "нульових" і сучасною любов’ю до зручності в усьому. Особливої популярності сноуфери набули після показу Джунії Ватанабе, який представив модель New Balance 1906L на Тижні моди в Парижі. 

Чому сноуфери — це універсальний вибір

Це взуття, яке підходить абсолютно до всього. Потрібен розслаблений образ? Одягніть джинси, просту білу футболку, доповніть оверсайз блейзером, і для акценту накиньте светр на плечі. Хочеться більше елегантності? Картата спідниця, високі шкарпетки й стильна штучна шуба створять ідеальний тандем.

У сноуферах головне — це свобода експериментів: міксуйте, шукайте свої варіанти, і ваш образ точно буде особливим. 

Сноуфери​ можуть чудово вписати в будь-який образ
Сноуфери в образі. Фото з Instagram

Таким чином, сьогодні мода перестала бути чимось строгим. Спортивні бренди додають стильні деталі в колекції, а люксові марки включають елементи вуличного стилю. Сноуфери чудово вписуються в цей тренд, бо вони про свободу вибору.

Хочете щось просте й класичне — вони підійдуть. Прагнете чогось незвичайного — це теж про них. 

Сноуфери - зручне і тепле взуття
Сірі сноуфери. Фото з Instagram

Сноуфери — це про комфорт без компромісів, стиль без правил і свободу бути собою. Вони для тих, хто цінує легкість у всьому — від руху до вибору образу. 

Раніше ми писали про те, яке стильне взуття носять усі модниці у січні 2025.

Також ми повідомляли, які моделі кросівок будуть популярними цього року.

 

мода тренди зима взуття стиль

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