Как подстричься в 2025 – какую новую стрижку советуют стилисты

Cтилист по прическам с ножницами в руках. Фото: Freepik

Боб больше не считается самой универсальной формой для стрижки! В этом году стилисты рекомендуют обратить внимание на клавикат — удлиненный вариант, имеющий не меньше преимуществ.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

В предыдущие сезоны вы бы наверняка услышали множество рекомендаций относительно стрижки боб. В последние годы эта стрижка считается наиболее оптимальным вариантом для женщин всех возрастов, ведь она подходит и для тонких, и для густых волос и имеет массу разновидностей с челками, покрасками и текстурами.

Боб по-прежнему остается вне конкуренции. Но если вас привлекают более удлиненные волосы, обратите внимание на "клавикат" — модную стрижку длиной к ключицам.

Что известно о новой трендовой стрижке

Свое название клавикат получила от слова "clavicle", которое в переводе с английского означает ключицы (в свою очередь "cut" переводится как стрижка). Она идет всем типам волос и формам лица. Секрет заключается в минимальном столкновении прядей с телом, ведь когда волосы лежат на плечах, они могут загибаться, терять желаемую форму или спутываться.

В клавикате волосы доходят до начала плеч, но при этом не контактируют с телом. Эту форму удобно носить в распущенном варианте. При этом в любой момент волосы можно убрать в хвост, тогда как более короткие стрижки исключают эту удобную функцию.

Клавикат стрижки. Фото с Instagram

На самом деле клавикат — более старый и проверенный временем вариант, который делали до того, как появилась мода на боб. Мода циклическая, поэтому не стоит удивляться, что теперь рекомендуется снова вернуться к нему! Тем более, клавикат ни в чем не уступает более короткому и современному бобу — и может рассматриваться как стрижка для отращивания волос после более лаконичной прически.

Не менее важно, что стрижку-клавикат можно сочетать с разными формами челки. Это вносит в образ индивидуальное звучание, а заодно помогает сделать волосы визуально более густыми и объемными.

Еще одно преимущество клавиката: такую длину волосы легко укладывать без горячих инструментов. Будет быстрее просто помять влажные пряди руками, с небольшим количеством мусса-пенки, текстурующего геля или другого средства для стайлинга волос.

Стильные варианты стрижки. Фото с Instagram

Если ваши волосы естественно склонны к завивке, со стрижкой-клавикат можно обойтись без укладки совсем. Средняя длина локонов не будет распрямляться под собственным весом или выворачиваться через контакт с плечами. Хотя более текстурно в подобном варианте будут выглядеть и очень тонкие прямые волосы.

Для этого следует выбрать клавикат в многослойном варианте. Он сделает волосы более подвижными и подарит им легкий натуральный объем.

Раньше мы писали о том, какие стрижки следует выбрать женщинам после 50 лет.

Также мы делились вариантами коротких трендовых стрижек, которые подойдут всем.