Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Нова стильна стрижка 2025 — перукарі радять тільки її arrow

Нова стильна стрижка 2025 — перукарі радять тільки її

3 січня 2025 16:04
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як підстригтися у 2025 — яку нову стрижку радять стилісти
Cтиліст по зачісках с ножицями в руках. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Боб більше не вважається найуніверсальнішою формою для стрижки! Цього року стилісти рекомендують звернути увагу на клавікат — подовжений варіант, який має не менше переваг.

Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

Читайте також:

У попередні сезони ви б напевно почули безліч рекомендацій щодо стрижки боб. В останні роки ця стрижка вважається найбільш оптимальним варіантом для жінок різного віку, адже вона підходить і для тонкого, і для густого волосся і має масу різновидів з чубчиками, фарбуваннями та текстурами.

Боб, як і раніше, залишається поза конкуренцією. Але якщо вас приваблює більш подовжене волосся, зверніть увагу на "клавікат" — модну стрижку довжиною до ключиць.

Що відомо про нову трендову стрижку

Свою назву клавікат отримала від слова "clavicle", яке в перекладі з англійської означає ключиці (у свою чергу "cut" перекладається як стрижка). Вона йде всім типам волосся та формам обличчя. Секрет полягає в мінімальному зіткненні пасм з тілом, адже коли волосся лежить на плечах, воно може загинатися, втрачати бажану форму або сплутуватися.

У клавікаті волосся доходить до початку плечей, але при цьому не контактує з тілом. Цю форму зручно носити в розпущеному варіанті. При цьому будь-якої миті волосся можна прибрати в хвіст, тоді як більш короткі стрижки виключають цю зручну функцію.

Нова стрижка набирає популярності
Стрижка клавікат. Фото з Instagram

Насправді клавікат — старіший і перевірений часом варіант, який робили до того, як з’явилася мода на боб. Мода циклічна, тому не варто дивуватись, що тепер рекомендується знову повернутися до нього! Тим більше, клавікат ні в чому не поступається більш короткому і сучасному бобу — і може розглядатися як стрижка для відрощування волосся після більш лаконічної зачіски.

Не менш важливо, що стрижку-клавікат можна поєднувати з різними формами чубчиків. Це вносить в образ індивідуальне звучання, а заразом допомагає зробити волосся візуально густішим і об’ємнішим.

Ще одна перевага клавікату: таку довжину волосся легко укладати без гарячих інструментів. Буде швидше просто пом’яти вологі пасма руками, з невеликою кількістю мусу-пінки, текстуруючого гелю або іншого засобу для стайлінгу волосся.

Стилісти рекомендують усім стрижку-клавікат
Стильні варіанти стрижки. Фото з Instagram

Якщо ваше волосся природно схильне до завитки, зі стрижкою-клавікат можна обійтися без укладки зовсім. Середня довжина локонів не розпрямлятиметься під власною вагою або вивертатиметься через контакт з плечима. Хоча більш текстурно в подібному варіанті матиме вигляд і дуже тонке пряме волосся.

Для цього варто вибрати клавікат у багатошаровому варіанті. Він зробить волосся більш рухливим і подарує їм легкий натуральний об’єм.

Раніше ми писали про те, які стрижки варто обрати жінкам після 50 років.

Також ми ділились варіантами трендових коротких стрижок, що підійдуть усім.

мода стрижки зачіски краса стиль