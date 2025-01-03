Як підстригтися у 2025 — яку нову стрижку радять стилісти

Cтиліст по зачісках с ножицями в руках. Фото: Freepik

Боб більше не вважається найуніверсальнішою формою для стрижки! Цього року стилісти рекомендують звернути увагу на клавікат — подовжений варіант, який має не менше переваг.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Читайте також:

У попередні сезони ви б напевно почули безліч рекомендацій щодо стрижки боб. В останні роки ця стрижка вважається найбільш оптимальним варіантом для жінок різного віку, адже вона підходить і для тонкого, і для густого волосся і має масу різновидів з чубчиками, фарбуваннями та текстурами.

Боб, як і раніше, залишається поза конкуренцією. Але якщо вас приваблює більш подовжене волосся, зверніть увагу на "клавікат" — модну стрижку довжиною до ключиць.

Що відомо про нову трендову стрижку

Свою назву клавікат отримала від слова "clavicle", яке в перекладі з англійської означає ключиці (у свою чергу "cut" перекладається як стрижка). Вона йде всім типам волосся та формам обличчя. Секрет полягає в мінімальному зіткненні пасм з тілом, адже коли волосся лежить на плечах, воно може загинатися, втрачати бажану форму або сплутуватися.

У клавікаті волосся доходить до початку плечей, але при цьому не контактує з тілом. Цю форму зручно носити в розпущеному варіанті. При цьому будь-якої миті волосся можна прибрати в хвіст, тоді як більш короткі стрижки виключають цю зручну функцію.

Стрижка клавікат. Фото з Instagram

Насправді клавікат — старіший і перевірений часом варіант, який робили до того, як з’явилася мода на боб. Мода циклічна, тому не варто дивуватись, що тепер рекомендується знову повернутися до нього! Тим більше, клавікат ні в чому не поступається більш короткому і сучасному бобу — і може розглядатися як стрижка для відрощування волосся після більш лаконічної зачіски.

Не менш важливо, що стрижку-клавікат можна поєднувати з різними формами чубчиків. Це вносить в образ індивідуальне звучання, а заразом допомагає зробити волосся візуально густішим і об’ємнішим.

Ще одна перевага клавікату: таку довжину волосся легко укладати без гарячих інструментів. Буде швидше просто пом’яти вологі пасма руками, з невеликою кількістю мусу-пінки, текстуруючого гелю або іншого засобу для стайлінгу волосся.

Стильні варіанти стрижки. Фото з Instagram

Якщо ваше волосся природно схильне до завитки, зі стрижкою-клавікат можна обійтися без укладки зовсім. Середня довжина локонів не розпрямлятиметься під власною вагою або вивертатиметься через контакт з плечима. Хоча більш текстурно в подібному варіанті матиме вигляд і дуже тонке пряме волосся.

Для цього варто вибрати клавікат у багатошаровому варіанті. Він зробить волосся більш рухливим і подарує їм легкий натуральний об’єм.

Раніше ми писали про те, які стрижки варто обрати жінкам після 50 років.

Також ми ділились варіантами трендових коротких стрижок, що підійдуть усім.